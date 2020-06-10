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Россия и Кения ведут переговоры о прямых авиарейсах, заявил дипломат
2020-06-10T16:33
россия
кения
в мире
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россия, кения, в мире

Россия и Кения ведут переговоры о прямых авиарейсах, заявил дипломат

16:33 10.06.2020
814
© flickr.com/NinaraЦентр Найроби сегодня
Центр Найроби сегодня
© flickr.com/Ninara
Центр Найроби сегодня. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Кения ведут переговоры об оформлении окончательного варианта двустороннего соглашения о воздушном сообщении, который предусматривает прямые авиарейсы между столицами государств, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах кенийского посольства в Москве Маурис Окот.
"Да, мы уже ведем переговоры с российским правительством, чтобы достигнуть окончательного двустороннего соглашения о воздушном сообщении; оно было раньше , но срок его действия истек, поэтому мы должны обновить его, чтобы осуществлять прямые авиарейсы", - заявил Окот.
В прошлом году Питер Мунья, занимавший пост министра промышленности и торговли Кении, заявил РИА Новости, что прямые авиарейсы помогут российскому бизнесу, клиентам и туристам сократить расходы.
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