https://ria.ru/20200610/1572760624.html
Россия и Кения ведут переговоры о прямых авиарейсах, заявил дипломат
2020-06-10T16:33
2020-06-10T16:33
россия
кения
в мире
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россия, кения, в мире
Россия и Кения ведут переговоры о прямых авиарейсах, заявил дипломат
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Россия и Кения
ведут переговоры об оформлении окончательного варианта двустороннего соглашения о воздушном сообщении, который предусматривает прямые авиарейсы между столицами государств, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах кенийского посольства в Москве Маурис Окот.
"Да, мы уже ведем переговоры с российским правительством, чтобы достигнуть окончательного двустороннего соглашения о воздушном сообщении; оно было раньше , но срок его действия истек, поэтому мы должны обновить его, чтобы осуществлять прямые авиарейсы", - заявил Окот.
В прошлом году Питер Мунья, занимавший пост министра промышленности и торговли Кении, заявил РИА Новости, что прямые авиарейсы помогут российскому бизнесу, клиентам и туристам сократить расходы.