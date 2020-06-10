Россия и Кения ведут переговоры о прямых авиарейсах, заявил дипломат

"Да, мы уже ведем переговоры с российским правительством, чтобы достигнуть окончательного двустороннего соглашения о воздушном сообщении; оно было раньше , но срок его действия истек, поэтому мы должны обновить его, чтобы осуществлять прямые авиарейсы", - заявил Окот.