Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского по Крыму, отметив, что стыдно должно быть киевским властям, которые продолжают политику агрессии и ненависти в отношении крымчан.
Ранее Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, по его мнению, российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как отметил украинский президент, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
"Если политика агрессии и ненависти не прекратится в настоящем времени, то в будущем стыдно будет всем и особенно киевским властям, лишившим миллионы крымчан права на чистую и питьевую воду", - сказала РИА Новости Поклонская.
"Будущее России и Украины должно быть прекрасным, и народы наших стран должны жить и строить будущее на принципах уважения и дружбы", - подчеркнула Поклонская.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.