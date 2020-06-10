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Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине
2020-06-10T16:32
наталья поклонская
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572625924.html
Ну давайте все покраснеем от стыда за сказанное великом Актером юмора Зеленским за то, что он президент страны , которую когда то создали бессовестные русские.
84
Что то я не помню, что бы Украине было стыдно, когда Хрущев подарил Крым Укранской республике и отношения не испортились...
82
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киев
украина
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наталья поклонская, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине

16:32 10.06.2020
25099
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского по Крыму, отметив, что стыдно должно быть киевским властям, которые продолжают политику агрессии и ненависти в отношении крымчан.
Ранее Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, по его мнению, российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как отметил украинский президент, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
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"Если политика агрессии и ненависти не прекратится в настоящем времени, то в будущем стыдно будет всем и особенно киевским властям, лишившим миллионы крымчан права на чистую и питьевую воду", - сказала РИА Новости Поклонская.
"Будущее России и Украины должно быть прекрасным, и народы наших стран должны жить и строить будущее на принципах уважения и дружбы", - подчеркнула Поклонская.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
192915610
Обсудить 17
Наталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну давайте все покраснеем от стыда за сказанное великом Актером юмора Зеленским за то, что он президент страны , которую когда то создали бессовестные русские.
10 июня, 17:06
АГАлексей Герасименко
7270014
Что то я не помню, что бы Украине было стыдно, когда Хрущев подарил Крым Укранской республике и отношения не испортились...
10 июня, 17:01
326max .
7620103
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