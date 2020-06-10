Бальбек оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

"Мы не считаем Румынию врагом, и очень ошибочно с ее стороны напрягать обстановку в регионе. Какие бы планы не строили в Бухаресте, наши ровные отношения между флотами, надеюсь, не изменятся. В то же время мы будем держать такие силы на Черноморском флоте, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности, проводить маневры и учения", - сказал Бальбек