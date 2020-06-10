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Бальбек оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
2020-06-10T16:31
руслан бальбек
клаус йоханнис
госдума рф
румыния
бухарест
вашингтон (город)
в мире
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руслан бальбек, клаус йоханнис, госдума рф, румыния, бухарест, вашингтон (город), в мире

Бальбек оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

16:31 10.06.2020
1390
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия не расценивает Румынию как врага, Бухарест напрягает обстановку в регионе Черного моря, ошибочно считая Россию своим недругом, заявил РИА Новости в среду депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "угрозы" упомянута и Россия. В том же проекте, который уже утвержден высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент, говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.
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"Мы не считаем Румынию врагом, и очень ошибочно с ее стороны напрягать обстановку в регионе. Какие бы планы не строили в Бухаресте, наши ровные отношения между флотами, надеюсь, не изменятся. В то же время мы будем держать такие силы на Черноморском флоте, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности, проводить маневры и учения", - сказал Бальбек
Парламентарий отметил, что Румыния "высосала из пальца" мифическую российскую угрозу для себя. "Мы соседи, делить нам нечего, очевидно, Бухарест просто хочет понравиться Вашингтону, делая подобные заявления", - заявил Бальбек.
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Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
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Руслан БальбекКлаус ЙоханнисГосдума РФРумынияБухарестВашингтон (город)В мире
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