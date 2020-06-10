Пермский депутат, сымитировавший покушение на себя, отправится в колонию

"Дело рассмотрено 10 июня. Приговор Кузьмину оставлен без изменения, в ближайшее время депутат будет отправлен к месту отбывания наказания", — пояснили в суде.

После проведения ряда следственных действий и сбора доказательств следователи возбудили в отношении Кузьмина уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", а в отношении его "помощников" - уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ "Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения", однако позднее последние стали проходить по делу в качестве свидетелей. Кузьмин в начале июня 2019 года был заключен под стражу.