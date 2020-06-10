https://ria.ru/20200610/1572759409.html
Пермский депутат, сымитировавший покушение на себя, отправится в колонию
2020-06-10T16:29
2020-06-10T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
соликамск
пермский край
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), соликамск, пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости.
Депутат законодательного собрания Пермского края
Илья Кузьмин, признанный виновным в инсценировке покушения на самого себя, не смог обжаловать приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
"Дело рассмотрено 10 июня. Приговор Кузьмину оставлен без изменения, в ближайшее время депутат будет отправлен к месту отбывания наказания", — пояснили в суде.
Соликамский городской суд 21 февраля назначил политику три года колонии общего режима. Как указывали в СК
, инсценировка была совершена в феврале 2019 года. Сообщалось, что таким образом Кузьмин пытался привлечь внимание общественности к своей персоне. Для осуществления задуманного депутат привлек трех жителей города Соликамска
, сразу после "инцидента" он обратился в полицию и разместил информацию в сети, сопроводив фотографией простреленной куртки.
После проведения ряда следственных действий и сбора доказательств следователи возбудили в отношении Кузьмина уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", а в отношении его "помощников" - уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ "Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения", однако позднее последние стали проходить по делу в качестве свидетелей. Кузьмин в начале июня 2019 года был заключен под стражу.