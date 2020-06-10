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Россия-Китай: Главное
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"Путь к успеху": Китай поделился опытом борьбы с COVID-19
2020-06-10T16:26
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"Путь к успеху": Китай поделился опытом борьбы с COVID-19

16:26 10.06.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к настоящему моменту "успешно пресек все каналы распространения коронавирусной инфекции". Стране удалось сдержать смертность от COVID-19 на довольно низком уровне в 5,6%.
Об этом говорится в опубликованной 7 июня Белой книге "Действия Китая по борьбе с COVID-19", в которой обобщен опыт противостояния "самому серьезному эпидемическому кризису с момента образования Китайской Народной Республики".
Авторы доклада отметили, что "Китай разрабатывал свой "путь к успеху" в борьбе с коронавирусом, основываясь на национальной специфике и медицинской практике". Важнейшим принципом в противостоянии эпидемии стало возведение во главу угла людских жизней. "Здоровье и жизни людей – превыше всего", - эта формулировка в Белой книге повторяется семь раз. "Когда коронавирус нанес первый удар, Китай решил защищать жизни и здоровье людей даже ценой долгосрочного экономического спада, жизни были поставлены выше интересов экономического роста", - отмечено в документе.
Отмечается, что Китай пять раз пересматривал и совершенствовал национальный протокол реагирования на COVID-19 с учетом развития ситуации. Повышенное внимание уделялось оперативности реагирования на каждый случай заражения. Были установлены четкие временные требования. Так, о каждом случае подозрения на COVID-19 требовалось сообщать в течение двух часов. Результаты теста на коронавирус требовали предоставить в течение 12 часов. На выявление лиц, находившихся в контакте с заболевшим, выделялось не более 24 часов.
Чжан Ханьхуэй
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Среди немедицинских противоэпидемических мер, доказавших высокую эффективность, отмечаются ограничение мобильности, строгое социальное дистанцирование, а также вынос "первой линии обороны" на места, на уровень микрорайонов, где до сих пор практиковалась проверка температуры и наличия защитной маски. Важной мерой поддержания социальной стабильности во время эпидемии названа борьба со спекуляциями на рынках пищевых продуктов и средств индивидуальной защиты. Наблюдатели признают, что во время эпидемии КНР удалось эффективно предотвратить спекулятивный рост цен на продовольствие и защитные маски.
Повышенное внимание было уделено недопущению паники на волне распространения коронавируса. Для этого власти создали разветвленную многоканальную систему информирования населения об эпидемиологической ситуации. С 21 января Госкомздрав КНР начал ежедневно публиковать сводки об эпидемической ситуации в стране, с 3 февраля эти сводки начали переводить на английский, а затем на русский и другие самые распространенные языки мира. За время эпидемии пресс-канцелярия Госсовета КНР провела 160 с лишним пресс-конференций, на которых было отвечено на почти 1,5 тысячи насущных вопросов.
Основным же преимуществом КНР в борьбе с COVID-19 названа высокая способность страны к мобилизации государственных и общественных ресурсов на борьбу с кризисом. Так, срочная мобилизация медицинских средств позволила сократить сроки тестирования на коронавирус нового типа с двух дней до 4-6 часов. В наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Хубэй число ежедневно проводимых тестов выросло с 300 в январе до 50 тысяч в середине апреля. Государство срочно развернуло 83 исследовательских программы, нацеленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Они уже приносят свои плоды: в КНР к клиническим испытаниям одобрены пять вакцин и 10 медицинских препаратов от коронавируса нового типа. Были срочно разработаны и внедрены протоколы лечения COVID-19 при помощи средств традиционной китайской медицины, которые применялись в 92% случаев и доказали свою эффективность даже при врачевании пациентов в тяжелом и критическом состоянии.
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
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Государству удалось мобилизовать финансы, в сжатые сроки собрав 162,5 миллиарда юаней (около 23 миллиардов долларов) на борьбу с вирусом. Благодаря этим средствам стране удалось обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции. Был внедрен принцип "сначала лечение, потом – оплата", при этом многих лечили совершенно бесплатно. На это государство китайское потратило немало денег. Средний размер счета за лечение от COVID-19 по Китаю составляет 23 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), при этом в тяжелых случаях стоимость может достигать 150 тысяч (21,5 тысячи долларов), а в критических - миллиона юаней (143 тысячи долларов). Примечательно, что все 100-тысячные и миллионные счета китайское государство покрыло полностью.
Оперативно на борьбу с вирусом были мобилизованы представители госслужб. Так, в сердце распространения эпидемии – город Ухань – в январе-феврале было направлено 346 медицинских бригад в составе 42,6 тысячи медработников. Всего лишь за 10 дней в городе было развернуто 16 временных госпиталей на 14 тысяч коек. По всей стране на проверки температуры и выявление подозрительных случаев было оперативно мобилизовано 4 миллиона сотрудников районных управ. Мобилизовано производство защитных масок, ежедневный объем которого вырос с 5,86 миллиона в начале февраля до 200 миллионов к концу апреля.
Высокую способность к мобилизации показало и китайское общество: на борьбу с эпидемией встали 8,8 миллиона волонтеров, по стране на противодействие COVID-19 было собрано 39 миллиардов юаней (5,57 миллиарда долларов) пожертвований.
Высокая способность к мобилизации и оперативное реагирование на эпидемическую угрозу позволило Китаю одолеть неведомый доселе вирус за четыре месяца. В Белой книге отмечается, что с 29 апреля КНР перешла из состояния "народной войны" с COVID-19 в режим "профилактики и контроля" заболевания. К тому моменту стало очевидно и постэпидемическое возрождение национальной экономики. К концу апреля была возобновлена деятельность 99% крупных предприятий, 88,4% средних, малых и микропредприятий. Возобновлено осуществление 95% проектов государственного значения.
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
25 апреля, 08:00
Чтобы сохраниться, Америка должна стать Китаем
Со страниц Белой книги Китай еще раз поблагодарил международное сообщество за поддержку в самый трудный момент распространения COVID-19. Гуманитарную помощь Китаю в самое тяжелое время оказали 77 стран и 12 международных организаций. Впрочем, и сам Китай в долгу не остался. КНР оказала гуманитарную помощь 150 странам и четырем международным организациям, отправила 29 команд медиков для поддержки наиболее пострадавших от инфекции стран. В разгар пандемии Китай не остановил экспорт медицинского оборудования и средств защиты, с 1 марта по 31 мая поставив за рубеж более 70 млрд масок, 340 млн противочумных костюмов, 115 млн пар защитных очков, 225 млн наборов для тестирования COVID-19 и более 40 млн инфракрасных термометров. Более того, Китай выступил с рядом инициатив финансовой поддержки пострадавших от коронавируса беднейших стран. На эти цели КНР в течение двух лет выделит 2 миллиарда долларов. КНР также приостановила обслуживание внешнего долга 77 беднейших стран в целях снижения их финансового бремени. Эта помощь оказывается "без всякой политической подоплеки и без преследования геополитических интересов", подчеркивают авторы доклада.
Авторы Белой книги делают вывод, что "солидарность и сотрудничество – самое эффективное оружие для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции". Они вновь призвали международное сообщество сплотить ряды для борьбы с COVID-19 и перестать использовать пандемию как предлог для сведения счетов с политическими оппонентами. "Мы выступаем категорически против политизации COVID-19. Общий враг человечества – это коронавирусная инфекция, а не отдельная страна или раса. Китай призывает международное сообщество отказаться от предрассудков, поиска "козлов отпущения" и политизации вируса. Нам нужно укрепить солидарность, сотрудничество и ответственность – только так мы добьемся победы над пандемией", - отмечается в документе.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Эксперты призвали извлечь политические, экономические и гуманитарные уроки из нынешней пандемии с тем, чтобы более эффективно противостоять будущим кризисам в системе глобального здравоохранения. Авторы Белой книги выдвинули ряд предложений по укреплению глобальной системы здравоохранения, повышению глобального "иммунитета" к новым заболеваниям и сопутствующим им проблемам. Они призвали к всеобщему признанию принципа "человеческая жизнь – превыше всего", созданию стабильных международных механизмов эпидемиологического мониторинга, раннего оповещения, совместного реагирования и оперативного сбора средств на борьбу с глобальными вызовами в сфере здравоохранения. "Китай призывает к построению глобального сообщества общего здоровья", - резюмируют авторы Белой книги.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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