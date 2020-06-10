Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572759178.html
Воробьев попросил Путина помочь перейти на цифровой формат оказания услуг
2020-06-10T16:26
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153373/45/1533734582_0:381:3712:2469_1200x0_80_0_0_1c5e16ee1dae3a87cd3c49441b0c47f3.jpg
https://ria.ru/20200609/1572717137.html
2
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572759178.html?chat_room_id=1572759178
Новости
ru-RU
1011
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153373/45/1533734582_0:381:3712:2469_1200x0_80_0_0_1c5e16ee1dae3a87cd3c49441b0c47f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153373/45/1533734582_0:33:3712:2817_1200x0_80_0_0_1de1f9460d690457896104abcf34dff2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153373/45/1533734582_0:0:3712:3712_1200x0_80_0_0_9ffff53692bbe274fa841906528860ab.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье), общество

Воробьев попросил Путина помочь перейти на цифровой формат оказания услуг

16:26 10.06.2020
1011
© Фото : пресс-служба Правитества Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правитества Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина помочь региону перейти от оказания услуг на бумажном носителе к цифровому формату.
"Дальнейшая цифровизация всех государственных и муниципальных услуг - у нас где-то 450 услуг в Московской области оказывается, - до сих пор 50 из них на бумаге. <...> Все это можно делать спокойно, оптимизировав все эти требования в законах и подзаконных актах. <...> Большая просьба, чтобы мы в рамках рабочей группы Госсовета, смогли как можно быстрее уйти от бумажных аналогов и полностью перейти в "цифру", - сказал Воробьев в ходе совещания по связи и IT-индустрии, которое транслировал телеканал "Россия 24".
По его словам, чтобы сегодня жителю получить, например, инвалидную коляску, необходимо сдать около шести документов, "это можно все делать автоматически".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
9 июня, 22:56Новости Подмосковья
Воробьев: подмосковные министры выедут на места устранять "красные зоны"
21002311
Обсудить 2
Андрей ВоробьевВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
Андрей Воробьев
Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев: подмосковные министры выедут на места устранять "красные зоны"
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова объяснила слова актера о "договоренности" с СК
Дождь в Москве
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
Руслан Бальбек
Бальбек оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Сбор клубники
В Подмосковье начался сбор ранних сортов клубники
Наталья Поклонская
Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует участие в мероприятиях по освящению главного храма ВС
Женщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске
Академик объяснил, почему Белоруссии не потребовалось введение карантина
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
Лента новостейМолния