Воробьев попросил Путина помочь перейти на цифровой формат оказания услуг

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина помочь региону перейти от оказания услуг на бумажном носителе к цифровому формату.
"Дальнейшая цифровизация всех государственных и муниципальных услуг - у нас где-то 450 услуг в Московской области оказывается, - до сих пор 50 из них на бумаге. <...> Все это можно делать спокойно, оптимизировав все эти требования в законах и подзаконных актах. <...> Большая просьба, чтобы мы в рамках рабочей группы Госсовета, смогли как можно быстрее уйти от бумажных аналогов и полностью перейти в "цифру", - сказал Воробьев в ходе совещания по связи и IT-индустрии, которое транслировал телеканал "Россия 24".
По его словам, чтобы сегодня жителю получить, например, инвалидную коляску, необходимо сдать около шести документов, "это можно все делать автоматически".