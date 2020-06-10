https://ria.ru/20200610/1572759091.html
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
2020-06-10T16:29
2020-06-10T16:31
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дедовск, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Работы по строительству путепровода через железную дорогу у станции Дедовск в городском округе Истра Московской области
завершены на 75%, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Строительство началось в ноябре 2018 года, за это время строители выполнили работы на 75%. Завершено устройство всех четырех опор путепровода и переустройство инженерных коммуникаций. Также завершен монтаж пролетного строения путепровода, длина которого составила 121 метров, а общий вес металлоконструкций – порядка 655 тонн", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
По его словам, в настоящее время завершается строительство второй подпорной стены, а также ведется устройство земляного полотна и дорожной одежды на подходах к путепроводу. На объекте постоянно задействованы свыше 80 специалистов и 20 единиц техники.
По данным пресс-службы ширина искусственного сооружения составит 16,2 метра, а проезжей части на кольцевом пересечении – 11 метров. Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров час с перспективной пропускной способностью порядка 14 тысяч автомобилей в сутки.