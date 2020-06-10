Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Работы по строительству путепровода через железную дорогу у станции Дедовск в городском округе Истра Работы по строительству путепровода через железную дорогу у станции Дедовск в городском округе Истра Московской области завершены на 75%, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Строительство началось в ноябре 2018 года, за это время строители выполнили работы на 75%. Завершено устройство всех четырех опор путепровода и переустройство инженерных коммуникаций. Также завершен монтаж пролетного строения путепровода, длина которого составила 121 метров, а общий вес металлоконструкций – порядка 655 тонн", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.

По его словам, в настоящее время завершается строительство второй подпорной стены, а также ведется устройство земляного полотна и дорожной одежды на подходах к путепроводу. На объекте постоянно задействованы свыше 80 специалистов и 20 единиц техники.