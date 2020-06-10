Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции провели следственные действия в пабе "Улисс", где, по предварительной информации, до рокового ДТП отдыхал актер Сотрудники полиции провели следственные действия в пабе "Улисс", где, по предварительной информации, до рокового ДТП отдыхал актер Михаил Ефремов , сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

При этом формально паб должен быть для закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. В Telegram-каналах между тем писали, что Ефремов как завсегдатай якобы имел возможность посещать заведение.

"Следственные действия проводились в баре "Улисс". Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер", - сказал собеседник агентства.

Результаты проверки не раскрываются. В столичном главке МВД следственные действия по Ефремову не комментируют.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.