https://ria.ru/20200610/1572758982.html
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
2020-06-10T16:23
2020-06-10T16:23
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Сотрудники полиции провели следственные действия в пабе "Улисс", где, по предварительной информации, до рокового ДТП отдыхал актер Михаил Ефремов
, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
При этом формально паб должен быть для закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. В Telegram-каналах между тем писали, что Ефремов как завсегдатай якобы имел возможность посещать заведение.
"Следственные действия проводились в баре "Улисс". Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер", - сказал собеседник агентства.
Результаты проверки не раскрываются. В столичном главке МВД следственные действия по Ефремову не комментируют.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.