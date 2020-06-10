Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

"У нас с Белоруссией, помимо авиасообщения, есть железнодорожное и автодорожное сообщение. Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ", — сказал Руденко.

"Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. И я думаю, так и будет, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль и соответствующие органы с нашей стороны, со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим опять границу в прежнем свободном, открытом режиме", — отметил замглавы МИД России.