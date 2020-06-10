Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Граница России и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа-, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
"У нас с Белоруссией, помимо авиасообщения, есть железнодорожное и автодорожное сообщение. Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ", — сказал Руденко.
"Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. И я думаю, так и будет, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль и соответствующие органы с нашей стороны, со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим опять границу в прежнем свободном, открытом режиме", — отметил замглавы МИД России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов Федерации — не более 200 человек в сутки.
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