Врач рассказал об опасности мороженого

Чтобы охладиться, Гинзбург посоветовал пить чистую воду комнатной температуры. Он подчеркнул, что сладкие напитки и газировка не подходят для утоления жажды — только вода.

"Может быть, еще можно взять ягодные морсы, желательно без сахара", — считает он.

Как отметил диетолог, чтобы комфортно перенести жаркую погоду, необходимо носить головные уборы и легкую одежду, ограничить время пребывания на солнце, а при прогулке заходить в тень.