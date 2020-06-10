https://ria.ru/20200610/1572758588.html
Врач рассказал об опасности мороженого
2020-06-10T16:20
2020-06-10T17:20
коронавирус covid-19
здоровье
здоровье - общество
общество
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коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
В жару лучше отказаться от мороженого, так как при его чрезмерном употреблении можно переохладить полость рта и глотку, заявил телеканалу "360"
врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Он пояснил, что летом люди отдают предпочтение этому десерту не из-за вкусовых пристрастий, а чтобы почувствовать прохладу. Они не следят за размером порций и быстро их съедают, тем самым создавая риск для здоровья
.
"Это повышает восприимчивость этих областей (полости рта и глотки. — Прим. ред.) к вирусной инфекции, в частности к коронавирусной инфекции
", — сказал собеседник телеканала.
Он добавил, что мороженое содержит сахар и трансжиры и приводит к набору веса, а также способствует прогрессированию атеросклероза.
Чтобы охладиться, Гинзбург посоветовал пить чистую воду комнатной температуры. Он подчеркнул, что сладкие напитки и газировка не подходят для утоления жажды — только вода.
"Может быть, еще можно взять ягодные морсы, желательно без сахара", — считает он.
Как отметил диетолог, чтобы комфортно перенести жаркую погоду, необходимо носить головные уборы и легкую одежду, ограничить время пребывания на солнце, а при прогулке заходить в тень.