Кения и Россия могут наладить торговлю военной техникой, заявил дипломат

"Мы сотрудничаем в этом (борьбе с терроризмом) на двустороннем и многостороннем уровнях. Терроризм - это глобальная пандемия. Мы не можем справиться с этим в одиночку. Некоторые из нас, как Кения, страдали от террористических атак. Мы должны сотрудничать со странами, которые мы считаем дружественными и которые могут оказать нам необходимую поддержку в плане обмена информацией, а также которые осуждают это (терроризм)... (Россия) всегда оказывала нам поддержку, особенно, когда мы подвергались терактам, всегда демонстрировала свою солидарность с нами", - добавил Окот.