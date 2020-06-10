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Кения и Россия могут наладить торговлю военной техникой, заявил дипломат
2020-06-10T16:20
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африка
кения
в мире
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россия, африка, кения, в мире

Кения и Россия могут наладить торговлю военной техникой, заявил дипломат

16:20 10.06.2020
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© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военная техника может стать частью торговых отношений между Кенией и Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах кенийского посольства в Москве Маурис Окот.
По словам Окота, в настоящее время между странами нет прямого сотрудничества в военной области, но Кения заинтересована в большем объеме торговли с Россией, частью которого может стать военный сектор.
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"Военная техника может быть частью более широкого спектра торговли", - заявил Окот.
Он добавил, что Россия остается важным партнером для Африки в борьбе с терроризмом. По его словам, Кения заинтересована в расширении обмена разведывательной информацией с Россией как с дружественной страной.
"Мы сотрудничаем в этом (борьбе с терроризмом) на двустороннем и многостороннем уровнях. Терроризм - это глобальная пандемия. Мы не можем справиться с этим в одиночку. Некоторые из нас, как Кения, страдали от террористических атак. Мы должны сотрудничать со странами, которые мы считаем дружественными и которые могут оказать нам необходимую поддержку в плане обмена информацией, а также которые осуждают это (терроризм)... (Россия) всегда оказывала нам поддержку, особенно, когда мы подвергались терактам, всегда демонстрировала свою солидарность с нами", - добавил Окот.
Дипломат заявил, что в настоящее время между Москвой и Найроби ведутся переговоры о том, как можно усилить сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом и отмывании денег.
Помимо этого, ведению бизнеса между Россией и Африкой способствует тот факт, что многие африканцы говорят на русском языке. "После того, как такое большое количество африканцев приехали в Россию, чтобы учиться, мы не можем больше говорить, что русский язык является иностранным", - отметил Окот. По его мнению, отсутствие языковых барьеров имеет решающее значение для культурного взаимодействия. -0-
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