Ветер осложняет работы по ликвидации ЧС в Норильске, заявил Вильфанд

"Там достаточно сильные порывы ветра (10-12 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду), волнение усиливается, но по предварительным прогнозам дня через два погода должна стабилизироваться. Ожидается дождливая погода, которая будет тоже мешать очистке водоемов. Завтра ветер стихнет, но погода не будет идеальной. Температура понизится, там сейчас 12-13 градусов, а будет 6-8 ", - сказал Вильфанд.