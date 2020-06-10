Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572758468.html
Ветер осложняет работы по ликвидации ЧС в Норильске, заявил Вильфанд
2020-06-10T16:19
разлив дизельного топлива в норильске
роман вильфанд
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675457_0:29:800:479_1200x0_80_0_0_e7fd4ff53a6a0f679d393f9ed32a468e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572748279.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572758468.html?chat_room_id=1572758468
Новости
ru-RU
100
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675457_0:29:800:479_1200x0_80_0_0_e7fd4ff53a6a0f679d393f9ed32a468e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675457_12:0:723:533_1200x0_80_0_0_c3065e6cbc4bc3e901f0f16c1569c99e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675457_101:0:634:533_1200x0_80_0_0_ad88364d2729ec0462f8201d79dbb28b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Ветер осложняет работы по ликвидации ЧС в Норильске, заявил Вильфанд

16:19 10.06.2020
100
© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильные порывы ветра, дождь и понижение температуры ухудшают условия проведения работ по сбору разлившегося дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Там достаточно сильные порывы ветра (10-12 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду), волнение усиливается, но по предварительным прогнозам дня через два погода должна стабилизироваться. Ожидается дождливая погода, которая будет тоже мешать очистке водоемов. Завтра ветер стихнет, но погода не будет идеальной. Температура понизится, там сейчас 12-13 градусов, а будет 6-8 ", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что сильные порывы ветра снижают эффективность боновых заграждений: вода переливается через них.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
Вчера, 14:35
Установлена причина разлива дизтоплива в Норильске
000102
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеРоман ВильфандГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Финансы
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
"Целые поколения могут исчезнуть": неизвестные последствия ЧС в Норильске
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова объяснила слова актера о "договоренности" с СК
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
Лента новостейМолния