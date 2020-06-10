Ветер осложняет работы по ликвидации ЧС в Норильске, заявил Вильфанд

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильные порывы ветра, дождь и понижение температуры ухудшают условия проведения работ по сбору разлившегося дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Там достаточно сильные порывы ветра (10-12 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду), волнение усиливается, но по предварительным прогнозам дня через два погода должна стабилизироваться. Ожидается дождливая погода, которая будет тоже мешать очистке водоемов. Завтра ветер стихнет, но погода не будет идеальной. Температура понизится, там сейчас 12-13 градусов, а будет 6-8 ", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что сильные порывы ветра снижают эффективность боновых заграждений: вода переливается через них.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.