В Ростове-на-Дону началась масштабная дезинфекция

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Специалисты в среду приступили к масштабной санитарной обработке общественных пространств, учебных заведений и детских площадок в Специалисты в среду приступили к масштабной санитарной обработке общественных пространств, учебных заведений и детских площадок в Ростове-на-Дону , сообщает правительство Ростовской области

Предполагается, что за три дня дезинфекция будет проведена во всех восьми районах города-миллионника. В санитарной обработке будут задействованы почти 150 единиц техники и около 4,5 тысячи специалистов областного ГУМЧС России, Донского спасцентра МЧС РФ, областных и муниципальных служб экстренного реагирования.

"10 июня санитарная обработка пройдет в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города, в четверг работы по дезинфекции пройдут в Ворошиловском, Первомайском и Пролетарском районах, а в пятницу – в Советском и Железнодорожном районах города", - уточнил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По словам начальника областной службы радиационной и химической защиты специализированной пожарной спасательной части Михаила Загоруйко, дезинфекция будет проводиться как внутри, так и снаружи помещений. После обработки необходимо проветрить помещения в течение пяти минут.