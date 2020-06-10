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В Ростове-на-Дону началась масштабная дезинфекция
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В Ростове-на-Дону началась масштабная дезинфекция

16:18 10.06.2020
51
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Специалисты в среду приступили к масштабной санитарной обработке общественных пространств, учебных заведений и детских площадок в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
Предполагается, что за три дня дезинфекция будет проведена во всех восьми районах города-миллионника. В санитарной обработке будут задействованы почти 150 единиц техники и около 4,5 тысячи специалистов областного ГУМЧС России, Донского спасцентра МЧС РФ, областных и муниципальных служб экстренного реагирования.
"10 июня санитарная обработка пройдет в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города, в четверг работы по дезинфекции пройдут в Ворошиловском, Первомайском и Пролетарском районах, а в пятницу – в Советском и Железнодорожном районах города", - уточнил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
По словам начальника областной службы радиационной и химической защиты специализированной пожарной спасательной части Михаила Загоруйко, дезинфекция будет проводиться как внутри, так и снаружи помещений. После обработки необходимо проветрить помещения в течение пяти минут.
По поручению губернатора региона Василия Голубева, дезинфекция общественных пространств в муниципальных образованиях Ростовской области проводится с 4 апреля текущего года. В санобработке в общей сложности задействовано почти 400 единиц техники и около 870 человек.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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