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Посол Белоруссии в России призвал учиться у Евросоюза
2020-06-10T16:18
союзное государство
госдума рф
евросоюз
владимир семашко
франция
германия
белоруссия
экономика
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Пусть Белоруссия учится у кого хочет. От нас пусть отвалит.
24
Вот такие верхоплюи и разваливают все дела. СССР развалили, Россию разворовали. Прав посол. А то Украине продадим по дешевке, ещё и доплатим, и долги простим. Заодно и африканским друзьям, и арабским, и другим партнёрам. А с Белоруссией хрен. Конечно, олигархи хотят влезть - у американских старших товарищей научились.
24
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госдума рф, евросоюз, владимир семашко, франция, германия, белоруссия, экономика

Посол Белоруссии в России призвал учиться у Евросоюза

16:18 10.06.2020
4382
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Союзному государству Белоруссии и России нужно учиться у Евросоюза регулировать работу предприятий и поставкам на рынки друг друга, считает посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
"Чисто экономические вопросы - они задевают нас, когда мы сталкиваемся с определенными какими-то бюрократическими барьерами поставкам белорусской промышленной продукции на российский рынок... Иногда просто не пускают на этот рынок... Для страны с открытой экономикой это серьезное препятствие. Вот эти постоянные молочные, мясные, овощные и прочие "войны", - посетовал Семашко в ходе онлайн-конференции с участием посла России, представителей МИД РФ, Госдумы РФ.
По его словам, "нам немного надо поучиться у Евросоюза".
"У ЕС это отлажено. Руководитель такой фирмы или службы Германии, которая контролирует ветеринарное состояние, санитарное, не имеет право закрыть завод или мясокомбинат, молокозавод во Франции. Французский такой же руководитель не имеет право закрыть в Германии. Другое дело, если ты поставил продукцию и попался где-то на чем-то действительно с бракованной продукцией - вот тогда имеешь право эту партию арестовать, утилизировать. У нас к сожалению пока эти вопросы не решены должным образом", - считает посол.
По его словам, перед конференцией он специально посмотрел свежие цифры: "Сорок три мясокомбината белорусских полностью или частично закрыты. Сорок один молокозавод полностью или частично закрыт. Двенадцать - переработки мяса птицы. Восемь - переработки рыбы. И даже шесть (заводов), которые выпускают фураж для животных. Это же не дело, это надо как-то решать".
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Союзное государствоГосдума РФЕвросоюзВладимир СемашкоФранцияГерманияБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Пусть Белоруссия учится у кого хочет. От нас пусть отвалит.
10 июня, 16:48
Арсений Новиков
1910004
Вот такие верхоплюи и разваливают все дела. СССР развалили, Россию разворовали. Прав посол. А то Украине продадим по дешевке, ещё и доплатим, и долги простим. Заодно и африканским друзьям, и арабским, и другим партнёрам. А с Белоруссией хрен. Конечно, олигархи хотят влезть - у американских старших товарищей научились.
10 июня, 17:09
vvitelliy
3020019
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