https://ria.ru/20200610/1572758322.html
Посол Белоруссии в России призвал учиться у Евросоюза
2020-06-10T16:18
2020-06-10T16:18
союзное государство
госдума рф
евросоюз
владимир семашко
франция
германия
белоруссия
экономика
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Арсений Новиков
Пусть Белоруссия учится у кого хочет. От нас пусть отвалит.
24
vitelliy
Вот такие верхоплюи и разваливают все дела. СССР развалили, Россию разворовали. Прав посол. А то Украине продадим по дешевке, ещё и доплатим, и долги простим. Заодно и африканским друзьям, и арабским, и другим партнёрам. А с Белоруссией хрен. Конечно, олигархи хотят влезть - у американских старших товарищей научились.
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франция
германия
белоруссия
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госдума рф, евросоюз, владимир семашко, франция, германия, белоруссия, экономика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Союзному государству Белоруссии и России нужно учиться у Евросоюза
регулировать работу предприятий и поставкам на рынки друг друга, считает посол Белоруссии
в РФ Владимир Семашко
.
"Чисто экономические вопросы - они задевают нас, когда мы сталкиваемся с определенными какими-то бюрократическими барьерами поставкам белорусской промышленной продукции на российский рынок... Иногда просто не пускают на этот рынок... Для страны с открытой экономикой это серьезное препятствие. Вот эти постоянные молочные, мясные, овощные и прочие "войны", - посетовал Семашко в ходе онлайн-конференции с участием посла России, представителей МИД РФ, Госдумы РФ.
По его словам, "нам немного надо поучиться у Евросоюза".
"У ЕС это отлажено. Руководитель такой фирмы или службы Германии
, которая контролирует ветеринарное состояние, санитарное, не имеет право закрыть завод или мясокомбинат, молокозавод во Франции
. Французский такой же руководитель не имеет право закрыть в Германии. Другое дело, если ты поставил продукцию и попался где-то на чем-то действительно с бракованной продукцией - вот тогда имеешь право эту партию арестовать, утилизировать. У нас к сожалению пока эти вопросы не решены должным образом", - считает посол.
По его словам, перед конференцией он специально посмотрел свежие цифры: "Сорок три мясокомбината белорусских полностью или частично закрыты. Сорок один молокозавод полностью или частично закрыт. Двенадцать - переработки мяса птицы. Восемь - переработки рыбы. И даже шесть (заводов), которые выпускают фураж для животных. Это же не дело, это надо как-то решать".