Посол Белоруссии в России призвал учиться у Евросоюза

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Союзному государству Белоруссии и России нужно учиться у Союзному государству Белоруссии и России нужно учиться у Евросоюза регулировать работу предприятий и поставкам на рынки друг друга, считает посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко

"Чисто экономические вопросы - они задевают нас, когда мы сталкиваемся с определенными какими-то бюрократическими барьерами поставкам белорусской промышленной продукции на российский рынок... Иногда просто не пускают на этот рынок... Для страны с открытой экономикой это серьезное препятствие. Вот эти постоянные молочные, мясные, овощные и прочие "войны", - посетовал Семашко в ходе онлайн-конференции с участием посла России, представителей МИД РФ, Госдумы РФ.

По его словам, "нам немного надо поучиться у Евросоюза".

"У ЕС это отлажено. Руководитель такой фирмы или службы Германии , которая контролирует ветеринарное состояние, санитарное, не имеет право закрыть завод или мясокомбинат, молокозавод во Франции . Французский такой же руководитель не имеет право закрыть в Германии. Другое дело, если ты поставил продукцию и попался где-то на чем-то действительно с бракованной продукцией - вот тогда имеешь право эту партию арестовать, утилизировать. У нас к сожалению пока эти вопросы не решены должным образом", - считает посол.