Прокуратура Калмыкии направила в суд дело о злоупотреблениях экс-министра

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Прокурор Республики Калмыкия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям республики. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году "из корыстных побуждений" вынес распоряжение, согласно которому движимое имущество, находящееся в собственности республики, было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц.

Кроме того, считает следователи, чиновник весной 2017 года с нарушением требований законодательства о защите конкуренции заключил с должностными лицами БУ РК "Бюро технической инвентаризации" госконтракт на выполнение землеустроительных работ общей стоимостью 4,9 миллиона рублей, частично оплаченных еще в 2015 году в рамках ранее заключенного и исполненного государственного контракта, чем причинил региональному бюджету ущерб на указанную сумму.