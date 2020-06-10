Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572758289.html
Прокуратура Калмыкии направила в суд дело о злоупотреблениях экс-министра
2020-06-10T16:18
республика калмыкия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://ria.ru/20200529/1572202720.html
республика калмыкия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572758289.html?chat_room_id=1572758289
Новости
ru-RU
92
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1200x0_80_0_0_5b5c2c888af33612a623c094d9af8e35.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1200x0_80_0_0_e05a2081e603493569fa8d76a89c75d8.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика калмыкия, происшествия

Прокуратура Калмыкии направила в суд дело о злоупотреблениях экс-министра

16:17 10.06.2020 (обновлено: 16:18 10.06.2020)
92
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Прокурор Республики Калмыкия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям республики. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, обвиняемый в 2016 году "из корыстных побуждений" вынес распоряжение, согласно которому движимое имущество, находящееся в собственности республики, было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц.
Сотрудник ФСИН
29 мая, 21:36
В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
Кроме того, считает следователи, чиновник весной 2017 года с нарушением требований законодательства о защите конкуренции заключил с должностными лицами БУ РК "Бюро технической инвентаризации" госконтракт на выполнение землеустроительных работ общей стоимостью 4,9 миллиона рублей, частично оплаченных еще в 2015 году в рамках ранее заключенного и исполненного государственного контракта, чем причинил региональному бюджету ущерб на указанную сумму.
Материалы уголовного дела направлены в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.
310000
Обсудить 0
Республика КалмыкияПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Ветер осложняет работы по ликвидации ЧС в Норильске, заявил Вильфанд
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
Пермский депутат, сымитировавший покушение на себя, отправится в колонию
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Посол Белоруссии в России призвал учиться у Евросоюза
Сотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан
В Казахстане загорелся мусорный полигон близ Алма-Аты
Найроби, Кения
Кения и Россия могут наладить торговлю военной техникой, заявил дипломат
Мороженое в кокосе
Врач рассказал об опасности мороженого
Нью-Дели, Индия
Пакистан заявил Индии протест из-за нарушения режима прекращения огня
Отдыхающие в Люксембургском саду в Париже
Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму завели дело в отношении органов опеки из-за убийства девочки
Тушение лесных пожаров
В Югре локализовали лесной пожар
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии отметили необходимость участия России в урегулировании в Ливии
Российские рубли
В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК
Гаити
Министр по социальным вопросам Гаити умер от коронавируса
Кадр видео задержания бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха
Кировского экс-министра информационных технологий заподозрили в растрате
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве
Рапота: на историческом братстве России и Белоруссии "далеко не уехать"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
Лента новостейМолния