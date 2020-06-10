https://ria.ru/20200610/1572758289.html
Прокуратура Калмыкии направила в суд дело о злоупотреблениях экс-министра
2020-06-10T16:17
2020-06-10T16:18
республика калмыкия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://ria.ru/20200529/1572202720.html
республика калмыкия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572758289.html?chat_room_id=1572758289
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1200x0_80_0_0_5b5c2c888af33612a623c094d9af8e35.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1200x0_80_0_0_e05a2081e603493569fa8d76a89c75d8.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
республика калмыкия, происшествия
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Прокурор Республики Калмыкия
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям республики. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, обвиняемый в 2016 году "из корыстных побуждений" вынес распоряжение, согласно которому движимое имущество, находящееся в собственности республики, было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц.
Кроме того, считает следователи, чиновник весной 2017 года с нарушением требований законодательства о защите конкуренции заключил с должностными лицами БУ РК "Бюро технической инвентаризации" госконтракт на выполнение землеустроительных работ общей стоимостью 4,9 миллиона рублей, частично оплаченных еще в 2015 году в рамках ранее заключенного и исполненного государственного контракта, чем причинил региональному бюджету ущерб на указанную сумму.
Материалы уголовного дела направлены в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.