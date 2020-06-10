Адвокат Ефремова объяснила слова актера о "договоренности" с СК

Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Адвокат Адвокат Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская в беседе с " Московским комсомольцем " прокомментировала слова актера во время заседания суда по мере пресечения.

Некоторые СМИ сообщали, что Ефремов якобы завил, что "мы уже договорились со Следственным комитетом, что я не буду возражать против домашнего ареста". При этом дело о ДТП на Смоленской площади ведут сотрудники МВД.

"Вы же видели вчера состояние Михаила Олеговича?" — пояснила Шаргородская, подчеркнув талант актера и призвав "относиться лояльнее".

В комментарии РИА Новости адвокат заявила, что "никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу", подчеркнув, что это позиция защиты.

ДТП с участием Михаила Ефремова

В понедельник вечером актер Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в ВАЗ. Экспертиза показала, что артист был пьян. Пострадавший в ДТП водитель фургона позднее умер в больнице.