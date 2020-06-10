Рапота рассказал, для чего Союзному государству нужны скоростные дороги

"Если посмотреть с пристрастием на географическую карту в той части, где республика Беларусь граничит с РФ, то на территории РФ, конечно же, еще много надо сделать, чтобы у нас были выходы и на Беларусь и далее к соседям белорусским, в Западную Европу, на север, на юг, там еще очень много надо сделать", - сказал Рапота.