https://ria.ru/20200610/1572758071.html
Рапота рассказал, для чего Союзному государству нужны скоростные дороги
2020-06-10T16:14
2020-06-10T16:14
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
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россия, григорий рапота, белоруссия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Скоростные дороги между Белоруссией и Россией нужны для обеспечения единого пространственного развития Союзного государства, такие проекты – "вопрос вопросов", заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
"Если посмотреть с пристрастием на географическую карту в той части, где республика Беларусь граничит с РФ, то на территории РФ, конечно же, еще много надо сделать, чтобы у нас были выходы и на Беларусь и далее к соседям белорусским, в Западную Европу, на север, на юг, там еще очень много надо сделать", - сказал Рапота.
"Поэтому проекты, которые связаны со строительством скоростных автодорог, скоростных железных дорог, я считаю, что это вопрос вопросов. Если этого не будет, вообще говорить о каком-то едином пространственном развитии нашего Союзного государства можно только в теории", - подчеркнул он.
Рапота считает, что для укрепления стратегического сотрудничества Москве и Минску нужно "уделять большое внимание развитию инфраструктуры, которая связывала бы наши два государства более плотно и давала бы возможности для усиления экономического взаимодействия не только между нами, но и с внешним миром".