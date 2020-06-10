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В Германии отметили необходимость участия России в урегулировании в Ливии
2020-06-10T16:14
кристофер бургер
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
сергей лавров
мид германии
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В Германии отметили необходимость участия России в урегулировании в Ливии

16:14 10.06.2020
357
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Россия является одной из стран берлинского процесса по Ливии, ее участие в политическом урегулировании в этой стране необходимо, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Россия является одной из стран-участниц берлинского процесса, относится к группе стран, в отношении которых мы в ходе организации берлинского процесса приняли решение о том, что они должны присутствовать за столом переговоров, потому что они имеют влияние в Ливии... Поэтому нам важно, что Россия подключена ко всем усилиям по оказанию влияния на стороны конфликта, чтобы не препятствовать политическому решению", - сказал Бургер на брифинге в Берлине.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
9 июня, 19:31
Богданов обсудил с послом Турции кризис в Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре во вторник выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны подчеркнули безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
8 июня, 15:23
В Евросоюзе оценили каирскую инициативу по урегулированию в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте и ставит во главу угла интересы ливийцев. Он отмечал, что цель Москвы - восстановить на всей территории Ливии мир и безопасность. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что никаких российских войск в Ливии нет, и отмечал, что единственный возможный вариант урегулирования в этой стране - это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что дальнейшее затягивание системного кризиса в Ливии грозит катастрофическими последствиями.
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
9 июня, 18:08
Путин позитивно оценил посредничество Каира в урегулировании в Ливии
В конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон. 3 июня Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ". Лавров на встрече с вице-премьером ПНС призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии.
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Кристофер БургерОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзМоскваООНСШАБерлин (город)В мире
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