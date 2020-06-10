Пакистан заявил Индии протест из-за нарушения режима прекращения огня

"Эти вопиющие нарушения международного права отражают последовательные попытки Индии обострить ситуацию вдоль линии контроля и представляют угрозу для мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Всего в этом году Индия совершила 1296 нарушений режима прекращения огня, в результате которых погибли семь человек и были ранены 98 гражданских лиц, отметили в МИД Пакистана.