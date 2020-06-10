Пакистан заявил Индии протест из-за нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пакистан в среду вызвал высокопоставленного индийского дипломата и заявил ему "решительный протест" по поводу нарушений режима прекращения огня 9 июня, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Как отметили в МИД Пакистана, накануне четыре мирных жителя пострадали из-за неизбирательной и неспровоцированной стрельбы Индии в секторе Джандрот рядом с линией контроля, заменяющей границу между странами.
"Эти вопиющие нарушения международного права отражают последовательные попытки Индии обострить ситуацию вдоль линии контроля и представляют угрозу для мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.
Всего в этом году Индия совершила 1296 нарушений режима прекращения огня, в результате которых погибли семь человек и были ранены 98 гражданских лиц, отметили в МИД Пакистана.
"Индийской стороне было также настоятельно рекомендовано, чтобы группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и Пакистане играла свою мандатную роль в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились, после того как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.