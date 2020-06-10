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Рапота: на историческом братстве России и Белоруссии "далеко не уехать"
2020-06-10T16:07
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Рапота: на историческом братстве России и Белоруссии "далеко не уехать"

16:07 10.06.2020
683
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Историческое братство России и Белоруссии не является постоянным и вечным, на нем "далеко не уедешь", поэтому сейчас нужны усилия для развития сотрудничества, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе онлайн-конференции, посвященной отношениям Москвы и Минска.
"Мы всегда говорим о братстве, это исторический термин и абсолютно отвечает нашей истории и истории наших отношений. Но дело в том, что эта категория непостоянная. Как показывает опыт, на одном братстве далеко не уедешь. Кроме того, как раз между близкими родственниками и происходят самые тяжелые ссоры", - отметил Рапота.
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"Поэтому нам, отмечая это, надо этим настолько дорожить, чтобы этот термин и наши потомки могли бы тоже произносить с таким же чувством, опираясь не на опыт, который мы используем – это опыт Великой Отечественной войны, строительство социализма, успехи Советского Союза, а уже на тот опыт, который мы сейчас в настоящее время создаем", - сказал он.
Рапота подчеркнул большую ответственность нынешнего поколения за сохранение братства России и Белоруссии. "Если мы ничего достойного наших потомков сейчас не создадим, о братстве они говорить не будут, и вообще неизвестно что будет. На нас это накладывает большую ответственность", - заключил он.
Дмитрий Мезенцев
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Союзное государствоГригорий РапотаМоскваМинскБелоруссияОбщество
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