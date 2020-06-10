Рапота: на историческом братстве России и Белоруссии "далеко не уехать"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Историческое братство России и Минска. Историческое братство России и Белоруссии не является постоянным и вечным, на нем "далеко не уедешь", поэтому сейчас нужны усилия для развития сотрудничества, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе онлайн-конференции, посвященной отношениям Москвы

"Мы всегда говорим о братстве, это исторический термин и абсолютно отвечает нашей истории и истории наших отношений. Но дело в том, что эта категория непостоянная. Как показывает опыт, на одном братстве далеко не уедешь. Кроме того, как раз между близкими родственниками и происходят самые тяжелые ссоры", - отметил Рапота.

"Поэтому нам, отмечая это, надо этим настолько дорожить, чтобы этот термин и наши потомки могли бы тоже произносить с таким же чувством, опираясь не на опыт, который мы используем – это опыт Великой Отечественной войны, строительство социализма, успехи Советского Союза, а уже на тот опыт, который мы сейчас в настоящее время создаем", - сказал он.