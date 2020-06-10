https://ria.ru/20200610/1572757264.html
Рапота: на историческом братстве России и Белоруссии "далеко не уехать"
2020-06-10T16:07
2020-06-10T16:07
союзное государство
григорий рапота
москва
минск
белоруссия
общество
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григорий рапота, москва, минск, белоруссия, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Историческое братство России и Белоруссии
не является постоянным и вечным, на нем "далеко не уедешь", поэтому сейчас нужны усилия для развития сотрудничества, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
в ходе онлайн-конференции, посвященной отношениям Москвы
и Минска
.
"Мы всегда говорим о братстве, это исторический термин и абсолютно отвечает нашей истории и истории наших отношений. Но дело в том, что эта категория непостоянная. Как показывает опыт, на одном братстве далеко не уедешь. Кроме того, как раз между близкими родственниками и происходят самые тяжелые ссоры", - отметил Рапота.
"Поэтому нам, отмечая это, надо этим настолько дорожить, чтобы этот термин и наши потомки могли бы тоже произносить с таким же чувством, опираясь не на опыт, который мы используем – это опыт Великой Отечественной войны, строительство социализма, успехи Советского Союза, а уже на тот опыт, который мы сейчас в настоящее время создаем", - сказал он.
Рапота подчеркнул большую ответственность нынешнего поколения за сохранение братства России и Белоруссии. "Если мы ничего достойного наших потомков сейчас не создадим, о братстве они говорить не будут, и вообще неизвестно что будет. На нас это накладывает большую ответственность", - заключил он.