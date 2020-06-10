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Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова
2020-06-10T20:46
софья кругликова
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
яна поплавская
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572721133.html
Очень адекватная и взвешенная позиция. Пожалуй, первая, высказанная человеком из артистического круга.
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"одаренный̆, талантливый̆ человек" - вся алкашня такие.
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60
софья кругликова, дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, яна поплавская, михаил ефремов, москва, происшествия

Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова

16:06 10.06.2020 (обновлено: 20:46 10.06.2020)
18553
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Родные и близкие Михаила Ефремова, потакавшие его вредным привычкам, также несут ответственность за его алкоголизм и аварию, в результате которой погиб человек, считает актриса Яна Поплавская.
"Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей̆, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним", — написала она в инстаграме.
Как подчеркнула артистка, в результате произошедшего семья погибшего Сергея Захарова лишилась "отца, кормильца, родного человека, опоры".
"Потеряла по вине человека, которому захотелось напиться, а потом сесть за руль. Потому что он был уверен, что его отпустят, даже если остановят, вернут права, даже если их отберут. И конечно, он не подумал, что это обернется трагедией̆ и для его собственной семьи тоже", — говорится в посте.
Поплавская заметила, что знает Ефремова с детства. По ее словам, артист —"одаренный, талантливый человек". Она добавила, что сейчас многие хотят лишить актера наград и званий, однако его профессиональные достижения никак не связаны со случившимся.
"Ведь народное признание артист получает не по блату, а своим трудом, своим талантом. <…> Это нужно признать", — пояснила она.
Актер Александр Панкратов-Черный
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При этом Поплавская добавила, что успешный артист становится примером для остальных и должен оправдать доверие зрителей. Она отметила, что если человек совершает преступление, то суд должен быть справедливым — без "скидок, поощрений и сожалений".

"Когда кто-то считает, что он выше других, что он поцелован богами, что у него больше прав, чем у всех остальных, тогда происходят непоправимые вещи. Отобрана жизнь человека", — отметила актриса.

ДТП с участием артиста произошло в Москве в понедельник вечером. Ехавший за рулем Jeep Grand Cherokee Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водителем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующий день утром он скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов был пьян. Против артиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов согласился с предъявленным обвинением.
Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. За его соблюдением УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.
Как заявляла жена актера Софья Кругликова, в последнее время у него были проблемы с алкоголем. По ее словам, он сильно пил и "срывался с катушек". Супруга Ефремова добавила, что "остановить это было практически невозможно".
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1395191831
Обсудить 21
Софья КругликоваДТП с участием Михаила ЕфремоваШоу-бизнесЯна ПоплавскаяМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Очень адекватная и взвешенная позиция. Пожалуй, первая, высказанная человеком из артистического круга.
10 июня, 16:36
ЕЕлена
3130007
"одаренный̆, талантливый̆ человек" - вся алкашня такие.
10 июня, 16:11
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1731106
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