В Чувашии при столкновении четырех машин погиб человек

"По предварительным данным, из-за несоблюдения безопасного интервала фура под управлением жителя Дагестана совершила столкновение с фургоном Fiat, остановившимся перед заездом в населенный пункт. От удара фургон отбросило на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль УАЗ. Он опрокинулся, водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Далее произошло столкновение Fiat с ВАЗ-2110, следовавшим за автомобилем УАЗ", - говорится в сообщении.