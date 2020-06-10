https://ria.ru/20200610/1572757088.html
В Чувашии при столкновении четырех машин погиб человек
2020-06-10T16:05
2020-06-10T16:17
чувашская республика (чувашия)
чебоксарский район
происшествия
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чувашская республика (чувашия)
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чувашская республика (чувашия), чебоксарский район, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости.
Один человек погиб, двое получили травмы при столкновении четырех автомобилей в Чувашии
, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария с участием четырех машин произошла на 654 километре трассы М-7, возле заезда в деревню Ойкасы Чебоксарского района
в среду около 13.00.
"По предварительным данным, из-за несоблюдения безопасного интервала фура под управлением жителя Дагестана совершила столкновение с фургоном Fiat, остановившимся перед заездом в населенный пункт. От удара фургон отбросило на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль УАЗ. Он опрокинулся, водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Далее произошло столкновение Fiat с ВАЗ-2110, следовавшим за автомобилем УАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двум пострадавшим при ДТП медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.