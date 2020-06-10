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В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК
2020-06-10T16:17
любовь соболь
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
евгений замятин
московская городская дума
общество
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любовь соболь, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, евгений замятин, московская городская дума, общество

В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК

16:04 10.06.2020 (обновлено: 16:17 10.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Коммерческая структура юриста Фонда борьбы с коррупцией тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям, выяснил телеканал RT.
"Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО "Страна приливов", финансовую документацию которого изучил RT. Компания в числе других оказалась в поле зрения Следственного комитета в связи с расследованием уголовного дела о легализации сотрудниками ФБК средств, добытых третьими лицами преступным путём", - говорится в сообщении.
Офис телеканала RT в Москве
6 мая, 15:05
RT опубликовал расследование о выводе сотрудниками ФБК* активов за рубеж
Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец "Страны приливов" Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 миллиона рублей. Отмечается, что, по мнению экспертов телеканала, это могут быть обналиченные ФБК биткоины.
Согласно сообщению RT, в финансовом отчёте ФБК за 2019 год "нет ни слова о том, что у его сотрудников есть коммерческие предприятия, цель которых, в отличие от некоммерческого фонда, - получение прибыли".
"Формально фонд вроде как не обязан рассказывать о фирмах своих сотрудников. Вроде как это их личный бизнес. Однако такие фирмы эксперты уже назвали "взаимозависимыми лицами". Таким образом может формироваться альтернативный бюджет, который жертвователям не показывают", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что единственным владельцем фирмы с апреля 2018 года числится штатный юрист ФБК Замятин. В 2019 году, согласно имеющимся в распоряжении RT финансовым документам, Замятин 16 раз вносил на счета "Страны приливов" различные суммы на уставную деятельность компании - "в общей сложности речь идёт примерно о 8,6 миллиона рублей".
Логотип телеканала RT
6 апреля, 16:12
RT ответил ФБК* в споре вокруг YouTube
Опрошенные RT эксперты отмечают, что источник происхождения 8,6 миллиона рублей, которые Замятин внёс на счета "Страны приливов", непрозрачен. Они также добавляют, что "едва ли это были личные средства юриста ФБК". "Доходы "Страны приливов" складываются, конечно, не только из личных средств её учредителя. Ей платили, например, за изготовление подписных листов пытавшиеся попасть на выборы в Мосгордуму Иван Жданов и Любовь Соболь. То есть сотрудники ФБК платили за услуги фирме, учредителем и владельцем которой является другой сотрудник фонда", - добавляется в расследовании.
Как подчеркивает RT, заинтересовались движением финансов в структурах ФБК и его сотрудников и правоохранительные органы. В частности, следствие заинтересовалось дружественными ФБК фондами, которые, предположительно, могут быть звеньями в цепи легализации финансов криминального происхождения. "Всего на слуху три таких фонда. У всех практически идентичные названия, всем "Страна приливов" в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы", - добавили в RT.
Сообщается, что общая сумма поступлений на счета "Страны приливов", согласно финансовым документам, в 2019 году составила 15,4 миллиона рублей: "если предположить, что доходная статья фирмы состоит из продаж мерча ФБК и полиграфической продукции, то это меньше половины от общих поступлений, ведь владелец компании Замятин внёс туда 8,6 миллиона рублей". Добавляется, что расходная статья компании в 2019 году составила 17 миллионов рублей, из них 10,8 миллиона рублей ушли на четыре различных фонда "защиты прав граждан" и выплаты физлицам по договорам гражданско-правового характера.
"Финансовый отчёт ФБК за 2019 год, в котором есть и раздел зарплат, с точностью до рубля детализирует все доходы и расходы команды Навального. Однако баланс "Страны приливов" ФБК вряд ли мог бы опубликовать, ведь его прозрачность весьма сомнительна", - заключили в RT.
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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6 февраля, 16:06
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