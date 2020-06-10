Лукашенко поручил "привести в чувства" белорусских частников

"Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии (коронавируса – ред.). Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" Это что такое?.. И я получил жалобы от нескольких человек, попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить… Значит, надо этих буржуев привести в чувство", - заявил Лукашенко.