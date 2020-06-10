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Лукашенко поручил "привести в чувства" белорусских частников
2020-06-10T16:05
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил "привести в чувства" белорусских частников

16:01 10.06.2020 (обновлено: 16:05 10.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал владельцев частных компаний "буржуями" и поручил профильным госструктурам "привести их в чувства" за счет проверок бизнеса.
Как сообщила пресс-служба главы государства, Лукашенко в среду провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, в ходе которого, в частности, заявил, что в Минске и других городах республики частные компании увольняют людей из-за того, что они отказываются поддерживать в рамках президентских выборов альтернативных кандидатов. Выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
"Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии (коронавируса – ред.). Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" Это что такое?.. И я получил жалобы от нескольких человек, попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить… Значит, надо этих буржуев привести в чувство", - заявил Лукашенко.
По словам президента, в стране никому не позволят обидеть "простого человека". Он поручил профильным структурам при участии местных органов власти "прошерстить этих пузатых буржуев", чтобы они несли ответственность за людей.
"Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют", - добавил Лукашенко.
Александр Лукашенко
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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