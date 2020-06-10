В ЛНР назвали одностороннее открытие Киевом КПП в Донбассе провокацией

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал одностороннее открытие Киевом пункта пропуска "Станица Луганская" в Донбассе провокацией, направленной на ухудшение эпидобстановки в республике.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. При этом во вторник представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявляла, что КПП "Станица Луганская", который является единственным между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией, не возобновит работу в среду, как это анонсирует Киев, поскольку "коронавирус никто не отменял".
"Вызывает недоумение решение об открытии КПВВ "Станица Луганская", принятое командованием ООС на фоне продолжающегося роста инфицированных (украинских силовиков - ред.). Расцениваем данный шаг как провокацию украинского руководства, направленную на усугубление эпидемиологической ситуации в республике", - заявил на брифинге Осадчий.
Он добавил, что по данным Народной милиции, украинское командование скрывает от общественности реальную эпидемиологическую обстановку в частях и соединениях ВС Украины, дислоцирующихся в Донбассе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте этого года в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.
8 июня, 15:01Житель ЛНР подорвался на украинской мине