Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572756749.html
В ЛНР назвали одностороннее открытие Киевом КПП в Донбассе провокацией
2020-06-10T16:01
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1200x0_80_0_0_82382e5e26b6188a1deadda300128d53.jpg
https://ria.ru/20200610/1572723408.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572631897.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572756749.html?chat_room_id=1572756749
Новости
ru-RU
3379
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1200x0_80_0_0_82382e5e26b6188a1deadda300128d53.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_243:0:2974:2048_1200x0_80_0_0_656d0c78234f456640d47e698d20cc08.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_584:0:2632:2048_1200x0_80_0_0_f7745a3124ddd4f04a60b2082e9935fc.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецкая область, в мире

В ЛНР назвали одностороннее открытие Киевом КПП в Донбассе провокацией

16:01 10.06.2020
3379
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал одностороннее открытие Киевом пункта пропуска "Станица Луганская" в Донбассе провокацией, направленной на ухудшение эпидобстановки в республике.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. При этом во вторник представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявляла, что КПП "Станица Луганская", который является единственным между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией, не возобновит работу в среду, как это анонсирует Киев, поскольку "коронавирус никто не отменял".
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Вчера, 08:29
В ЛНР двенадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
"Вызывает недоумение решение об открытии КПВВ "Станица Луганская", принятое командованием ООС на фоне продолжающегося роста инфицированных (украинских силовиков - ред.). Расцениваем данный шаг как провокацию украинского руководства, направленную на усугубление эпидемиологической ситуации в республике", - заявил на брифинге Осадчий.
Он добавил, что по данным Народной милиции, украинское командование скрывает от общественности реальную эпидемиологическую обстановку в частях и соединениях ВС Украины, дислоцирующихся в Донбассе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте этого года в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
8 июня, 15:01
Житель ЛНР подорвался на украинской мине
621215
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР назвали провокацией открытие Киевом КПП в Донбассе
Ольга Кобцева
В ЛНР опровергли заявление о возобновлении работы КПП "Станица Луганская"
Родион Мирошник
В ЛНР заявили о завершении совещания политической подгруппы по Донбассу
Военнослужащие в Донбассе
Переговоры контактной группы по Донбассу продолжатся 15 июня
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
При подрыве автомобиля ВСУ в Донбассе пострадали десять военных
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что КПП в Донбассе пока останутся закрытыми
Владимир Цемах
В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха
Автомобиль ДПС ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ДНР настаивает на синхронизации пропуска людей через КПП в Донбассе
Танк украинской армии в Донбассе
Украинские силовики обстреляли ЛНР после двенадцати дней тишины
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ отметили прогресс в согласовании участков отвода сил в Донбассе
Мужчина расписывается на свадьбе
В ЛНР возобновили работу рестораны и ЗАГСы
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
В ДНР заявили, что Киев затягивает согласование новых участков отвода сил
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР двенадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
Лента новостейМолния