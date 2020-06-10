Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572756293.html
Госдума рекомендовала учредить награды для медиков, борющихся с COVID-19
2020-06-10T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1200x0_80_0_0_965ea3c30e4de9b3e65bef9c3f5d1324.jpg
https://ria.ru/20200610/1572747832.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572756293.html?chat_room_id=1572756293
Новости
ru-RU
144
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1200x0_80_0_0_965ea3c30e4de9b3e65bef9c3f5d1324.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_217:0:2692:1856_1200x0_80_0_0_a2f3c35684a039dc0b06dc801465aa7d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_526:0:2382:1856_1200x0_80_0_0_1ca12e484e1c5eaee4f6f1c09ddaf091.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф, общество

Госдума рекомендовала учредить награды для медиков, борющихся с COVID-19

15:55 10.06.2020
144
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, которым предлагает правительству РФ учредить ведомственные награды для медиков, привлеченных к борьбе с COVID-19.
Проект постановления был разработан по итогам выступления главы Минздрава Михаила Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации … предусмотреть учреждение ведомственных наград для медицинских работников и иных лиц, привлеченных к борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Также предлагается рассмотреть возможность обеспечения санаторно-курортным лечением медиков, участвовавших в борьбе с пандемией. Предлагается также создать комплекс мер, направленных на охрану труда медиков, включая разработку новых типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.
Врачи
Вчера, 14:30Распространение нового коронавируса
Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом
"Проработать вопрос о создании на федеральном и региональном уровнях запаса средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарственных препаратов, а также резервного коечного фонда. Рассмотреть возможность разработки механизма перераспределения лекарственных препаратов между медицинскими организациями - в случае их дефицита", - говорится в документе.
Кроме того, рекомендуется предусмотреть в рамках разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения нормативно-правовое регулирование, позволяющее медицинским организациям оперативно реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций, а также предлагается обсудить идею создания в регионах дистанционных консультативных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний.
По мнению парламентариев, необходимо также подумать о привлечении медицинских работников частной системы здравоохранения для работы в государственных и муниципальных медицинских организациях в условиях чрезвычайных ситуаций.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Помимо этого, рекомендуется выделить дополнительное финансирование здравоохранения, в том числе для медвузов и в целях компенсации недополученных доходов медучреждений из-за сокращения объемов оказываемой ими медицинской помощи в рамках ОМС в 2020 году.
Правительству рекомендуется обсудить идею создания Научного противоэпидемического совета в структуре здравоохранения РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
510002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Призывники из Новосибирской области на железнодорожном вокзале перед отправкой на службу в Президентский полк
Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодных медосмотрах военных
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин призвал развивать цифровизацию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в ЦИК России
Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно
Отдыхающие в Люксембургском саду в Париже
Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла
Михаил Пореченков
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил о необходимости соблюдать меры безопасности по COVID-19
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Заболевший COVID-19 верховный лама Тувы находится в тяжелом состоянии
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве
Рапота: на историческом братстве России и Белоруссии "далеко не уехать"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с COVID-19
Актер Михаил Ефремов
Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
Лента новостейМолния