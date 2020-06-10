Госдума рекомендовала учредить награды для медиков, борющихся с COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, которым предлагает правительству РФ учредить ведомственные награды для медиков, привлеченных к борьбе с COVID-19

Проект постановления был разработан по итогам выступления главы Минздрава Михаила Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации … предусмотреть учреждение ведомственных наград для медицинских работников и иных лиц, привлеченных к борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.

Также предлагается рассмотреть возможность обеспечения санаторно-курортным лечением медиков, участвовавших в борьбе с пандемией. Предлагается также создать комплекс мер, направленных на охрану труда медиков, включая разработку новых типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.

"Проработать вопрос о создании на федеральном и региональном уровнях запаса средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарственных препаратов, а также резервного коечного фонда. Рассмотреть возможность разработки механизма перераспределения лекарственных препаратов между медицинскими организациями - в случае их дефицита", - говорится в документе.

Кроме того, рекомендуется предусмотреть в рамках разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения нормативно-правовое регулирование, позволяющее медицинским организациям оперативно реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций, а также предлагается обсудить идею создания в регионах дистанционных консультативных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний.

По мнению парламентариев, необходимо также подумать о привлечении медицинских работников частной системы здравоохранения для работы в государственных и муниципальных медицинских организациях в условиях чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, рекомендуется выделить дополнительное финансирование здравоохранения, в том числе для медвузов и в целях компенсации недополученных доходов медучреждений из-за сокращения объемов оказываемой ими медицинской помощи в рамках ОМС в 2020 году.

Правительству рекомендуется обсудить идею создания Научного противоэпидемического совета в структуре здравоохранения РФ.