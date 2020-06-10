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Нижегородская область
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Нижегородский губернатор стал донором крови в рамках акции МыВместе
2020-06-10T16:19
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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Нижегородский губернатор стал донором крови в рамках акции МыВместе

15:55 10.06.2020 (обновлено: 16:19 10.06.2020)
43
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал донором крови в рамках акции "МыВместе"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал донором крови в рамках акции МыВместе
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции #МыВместе, став донором крови, сообщает пресс-служба правительства региона.
Акция взаимопомощи #МыВместе приурочена ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.
"В марте я уже принимал участие в акции по сдаче крови на типирование. Это несколько другая процедура, чем сегодня, но сама идея очень понравилась. Сам процесс не вызвал никаких неприятных ощущений. Надеюсь, что впоследствии моя кровь сможет помочь кому-нибудь", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина, пришедшего в среду в Нижегородский областной центр крови имени Климовой.
Никитин отметил, что в Нижегородской области очень сильны донорские традиции, создано мощное движение. "В прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 32 тысяч человек, причем в общей сложности было осуществлено более 75 тысяч таких процедур. Это значит, что кто-то становится донором не по одному разу в год", - отметил он.
Сдача крови
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Губернатор подчеркнул, что пандемия не повлияла на доноров. "За пять месяцев Нижегородским центром крови принято более 17 тысяч доноров. Около 1150 человек стали донорами впервые. Важность продолжения этой работы отметил в конце апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с волонтерами. В качестве примера он привел жителей блокадного Ленинграда, которые сдавали кровь для лечения раненых бойцов. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны тоже очень активно участвовали в донорском движении. Мы видим, что нынешние поколения являются достойными продолжателями этого дела", - сказал Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
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