Нижегородский губернатор стал донором крови в рамках акции МыВместе

"В марте я уже принимал участие в акции по сдаче крови на типирование. Это несколько другая процедура, чем сегодня, но сама идея очень понравилась. Сам процесс не вызвал никаких неприятных ощущений. Надеюсь, что впоследствии моя кровь сможет помочь кому-нибудь", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина, пришедшего в среду в Нижегородский областной центр крови имени Климовой.

Губернатор подчеркнул, что пандемия не повлияла на доноров. "За пять месяцев Нижегородским центром крови принято более 17 тысяч доноров. Около 1150 человек стали донорами впервые. Важность продолжения этой работы отметил в конце апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с волонтерами. В качестве примера он привел жителей блокадного Ленинграда, которые сдавали кровь для лечения раненых бойцов. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны тоже очень активно участвовали в донорском движении. Мы видим, что нынешние поколения являются достойными продолжателями этого дела", - сказал Никитин.