https://ria.ru/20200610/1572755971.html
Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно
2020-06-10T15:54
2020-06-10T15:54
голосование по поправкам в конституцию
юрий ермолов
мосгоризбирком
конституция рф
москва
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юрий ермолов, мосгоризбирком, конституция рф, москва
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов
опроверг сообщения СМИ о якобы принуждении граждан подавать заявки на участие в электронном голосовании, он подчеркнул, что комиссия не получала ни одного обращения по этому поводу.
"Московская городская избирательная комиссия, безусловно, отрабатывает те сигналы, которые появляются в интернете, но мы все хорошо знаем, что это определённая политическая технология, и зачастую эта информация является фейком. Заявлений от граждан к нам в комиссию о том, что их кто-то побуждает обратиться с заявлением на дистанционное электронное голосование, у нас в комиссии ни одного нет", - сказал Ермолов на дистанционном заседании Мосгордумы
в среду.
Он также отметил, что в период кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году в комиссию, наоборот, поступали обращения от граждан с вопросами, почему их округа не могут участвовать в дистанционном голосовании.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ подали уже 400 тысяч москвичей.
Дистанционное электронное голосование впервые было использовано в Москве на выборах в Мосгордуму, проголосовать дистанционно могли жители трёх округов.