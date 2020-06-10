Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200610/1572755971.html
Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно
2020-06-10T15:54
голосование по поправкам в конституцию
юрий ермолов
мосгоризбирком
конституция рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800173_0:242:2888:1867_1200x0_80_0_0_283db73f32a570b4dcfe0a1f7ff220c5.jpg
https://ria.ru/20200610/1572740623.html
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572755971.html?chat_room_id=1572755971
Новости
ru-RU
265
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800173_0:242:2888:1867_1200x0_80_0_0_283db73f32a570b4dcfe0a1f7ff220c5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800173_157:0:2888:2048_1200x0_80_0_0_90b38926bc95e79feb8a11a01cba6891.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800173_607:0:2655:2048_1200x0_80_0_0_bbfe1d0c34f1a7e7e85aa3d4042cd80d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий ермолов, мосгоризбирком, конституция рф, москва

Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно

15:54 10.06.2020
265
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в ЦИК России
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов опроверг сообщения СМИ о якобы принуждении граждан подавать заявки на участие в электронном голосовании, он подчеркнул, что комиссия не получала ни одного обращения по этому поводу.
"Московская городская избирательная комиссия, безусловно, отрабатывает те сигналы, которые появляются в интернете, но мы все хорошо знаем, что это определённая политическая технология, и зачастую эта информация является фейком. Заявлений от граждан к нам в комиссию о том, что их кто-то побуждает обратиться с заявлением на дистанционное электронное голосование, у нас в комиссии ни одного нет", - сказал Ермолов на дистанционном заседании Мосгордумы в среду.
Он также отметил, что в период кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году в комиссию, наоборот, поступали обращения от граждан с вопросами, почему их округа не могут участвовать в дистанционном голосовании.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ подали уже 400 тысяч москвичей.
Дистанционное электронное голосование впервые было использовано в Москве на выборах в Мосгордуму, проголосовать дистанционно могли жители трёх округов.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:56
Памфилова призвала создать пул наблюдателей за онлайн-голосованием
320017
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюЮрий ЕрмоловМосгоризбиркомКонституция РФМосква
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова призвала создать пул наблюдателей за онлайн-голосованием
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Более 53 тысяч жителей регионов хотят голосовать по поправкам в Москве
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает около памятника А.С. Пушкину
ВЦИОМ: 43% сторонников КПРФ планируют поддержать поправки в Конституцию
Программное обеспечение
В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Мосгоризбирком прокомментировал сообщения о фальсификациях на голосовании
Здание Государственной думы РФ
Госдума рекомендовала учредить награды для медиков, борющихся с COVID-19
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой
Женщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя
На Москву обрушился сильный ливень
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова рассказала, как будут освещать голосование по поправкам
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК не будет создавать на улице дополнительные участки для голосования
Призывники из Новосибирской области на железнодорожном вокзале перед отправкой на службу в Президентский полк
Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодных медосмотрах военных
Сотрудник ДПС на месте аварии
На Звенигородском шоссе в Москве затруднено движение из-за массового ДТП
Избиратель на избирательном участке
Выборы губернатора Ленинградской области назначили на 13 сентября
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
Лента новостейМолния