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На месте ЧП в Норильске установили 29 линий заграждений
2020-06-10T15:56
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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На месте ЧП в Норильске установили 29 линий заграждений

15:50 10.06.2020 (обновлено: 15:56 10.06.2020)
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© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уже 29 линий боновых заграждений общей протяженностью почти три километра установлено для ограничения распространения разлившегося топлива на месте аварии в Норильске, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС России.
"Для ограничения распространения разлитого топлива установлено 29 линий боновых заграждений протяженностью около 2,8 тысячи метров. Места их установки корректируются в зависимости от погодных условий, а также результатов проб воды на наличие загрязняющих веществ", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что с начала работ в районе аварии сорбентом уже обработано 33 километра береговой линии и более 40 тысяч квадратных метров территории.
"К настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз, что говорит об эффективности проводимых работ", - отметил представитель ведомства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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