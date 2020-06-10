На месте ЧП в Норильске установили 29 линий заграждений

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уже 29 линий боновых заграждений общей протяженностью почти три километра установлено для ограничения распространения разлившегося топлива на месте аварии в Уже 29 линий боновых заграждений общей протяженностью почти три километра установлено для ограничения распространения разлившегося топлива на месте аварии в Норильске , сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС России.

"Для ограничения распространения разлитого топлива установлено 29 линий боновых заграждений протяженностью около 2,8 тысячи метров. Места их установки корректируются в зависимости от погодных условий, а также результатов проб воды на наличие загрязняющих веществ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с начала работ в районе аварии сорбентом уже обработано 33 километра береговой линии и более 40 тысяч квадратных метров территории.

"К настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз, что говорит об эффективности проводимых работ", - отметил представитель ведомства.