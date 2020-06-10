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Ростовская область
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Власти Ростовской области рассказали о средствах на госпрограммы
2020-06-10T15:43
ростовская область
василий голубев
ростовская область
экономика
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василий голубев, ростовская область, экономика

Власти Ростовской области рассказали о средствах на госпрограммы

15:43 10.06.2020
67
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Порядка 175 миллиардов рублей было направлено на реализацию госпрограмм в Ростовской области в 2019 году, из них 24 миллиарда рублей - в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ежегодном отчете о результатах деятельности правительства области в среду.
По его словам, минувший год стал первым годом реализации национальных проектов, призванных обеспечить новое качество жизни для россиян. В рамках 12 нацпроектов стартовали 49 региональных проектов.
"Всего на реализацию госпрограмм в 2019 году было направлено 94% областного бюджета - около 175 миллиардов рублей, в том числе 24 миллиарда - в рамках нацпроектов. Общий же объем финансирования национальных проектов составил почти 31 миллиард рублей", - сказал губернатор.
В текущем году их реализация продолжена и сохраняет важное социальное значение. Так, например, на переоснащение кардиоцентра областной клинической больницы в 2020 и 2021 годах планируется направить около 500 миллионов рублей, на приобретение модульных зданий медицинских учреждений - 336 миллионов рублей, а также более 300 миллионов пойдет на капитальные ремонты учреждений здравоохранения.
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Согласно отчету губернатора, большинство основных показателей развития региона в 2019 году выросли. Так, ВРП увеличился на 1,3% и впервые достиг 1,5 триллиона рублей, индекс промышленного производства составил 101,9%, инвестиции в основной капитал составили около 283 миллиардов рублей (101,7% к 2018 году). Область заняла первое место среди регионов РФ по производству пшеницы. В 2019 году в регионе родилось 37,8 тысячи малышей. Численность населения области на начало 2020 года составила 4,195 миллиона человек.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьЭкономика
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