Власти Ростовской области рассказали о средствах на госпрограммы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Порядка 175 миллиардов рублей было направлено на реализацию госпрограмм в Порядка 175 миллиардов рублей было направлено на реализацию госпрограмм в Ростовской области в 2019 году, из них 24 миллиарда рублей - в рамках нацпроектов, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ежегодном отчете о результатах деятельности правительства области в среду.

По его словам, минувший год стал первым годом реализации национальных проектов, призванных обеспечить новое качество жизни для россиян. В рамках 12 нацпроектов стартовали 49 региональных проектов.

"Всего на реализацию госпрограмм в 2019 году было направлено 94% областного бюджета - около 175 миллиардов рублей, в том числе 24 миллиарда - в рамках нацпроектов. Общий же объем финансирования национальных проектов составил почти 31 миллиард рублей", - сказал губернатор.

В текущем году их реализация продолжена и сохраняет важное социальное значение. Так, например, на переоснащение кардиоцентра областной клинической больницы в 2020 и 2021 годах планируется направить около 500 миллионов рублей, на приобретение модульных зданий медицинских учреждений - 336 миллионов рублей, а также более 300 миллионов пойдет на капитальные ремонты учреждений здравоохранения.