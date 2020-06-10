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Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план
2020-06-10T15:42
россия
владимир путин
экономика
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россия, владимир путин, экономика

Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план

15:42 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. План поддержки IT-отрасли должен быть включен в национальный план по развитию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Михаил Владимирович Мишустин уже сказал, что будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли. И я еще раз возвращаюсь к этому, это должно быть включено в общенациональный план. Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещания с отраслями и внесем соответствующие поправки. Вот исхожу из того, что так и будет сделано", - сказал Путин по итогам совещания по связи и IT-индустрии.
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Он также попросил провести работу над планом максимально оперативно и представить предложения на утверждение.
"Вновь повторю: смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране", - отметил президент.
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