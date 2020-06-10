https://ria.ru/20200610/1572754958.html
В Астраханской области число жертв коронавируса выросло до 23
2020-06-10T15:42
2020-06-10T15:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
астраханская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), астраханская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости.
Число пациентов с коронавирусом
, скончавшихся в Астраханской области
, увеличилось до 23 человек, сообщает управление администрации губернатора.
Отмечается, что по информации областного минздрава, 5 июня в Александро-Мариинской больнице умер пациент 1957 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19. Житель села Евпраксино поступил в инфекционный госпиталь 31 мая с двусторонней пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. До госпитализации больной три недели находился на амбулаторном лечении. При ухудшении состояния мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.
"Таким образом, на 10 июня в Астраханской области зарегистрировано 23 умерших с COVID-19", - говорится в сообщении администрации губернатора.
Как уточнил РИА Новости представитель областного Роспотребнадзора
, после смерти пациента проводилось патологоанатомическое вскрытие, которое подтвердило наличие коронавируса. В связи с проведением исследования в число умерших с COVID-19 он был внесен только сейчас.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 85 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 1448 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.