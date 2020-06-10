В Астраханской области число жертв коронавируса выросло до 23

Отмечается, что по информации областного минздрава, 5 июня в Александро-Мариинской больнице умер пациент 1957 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19. Житель села Евпраксино поступил в инфекционный госпиталь 31 мая с двусторонней пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. До госпитализации больной три недели находился на амбулаторном лечении. При ухудшении состояния мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.