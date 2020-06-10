Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572754958.html
В Астраханской области число жертв коронавируса выросло до 23
2020-06-10T15:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
астраханская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_a7a4add4a2c0acde0a60dae8db2c10e6.jpg
астраханская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572754958.html?chat_room_id=1572754958
Новости
ru-RU
146
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_a7a4add4a2c0acde0a60dae8db2c10e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1200x0_80_0_0_6bb4179d8816a818ce480fa1b93d01df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1200x0_80_0_0_040b865a351628c23aaa6c7ff21b77b2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), астраханская область, общество

В Астраханской области число жертв коронавируса выросло до 23

15:42 10.06.2020
146
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Астраханской области, увеличилось до 23 человек, сообщает управление администрации губернатора.
Отмечается, что по информации областного минздрава, 5 июня в Александро-Мариинской больнице умер пациент 1957 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19. Житель села Евпраксино поступил в инфекционный госпиталь 31 мая с двусторонней пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. До госпитализации больной три недели находился на амбулаторном лечении. При ухудшении состояния мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Таким образом, на 10 июня в Астраханской области зарегистрировано 23 умерших с COVID-19", - говорится в сообщении администрации губернатора.
Как уточнил РИА Новости представитель областного Роспотребнадзора, после смерти пациента проводилось патологоанатомическое вскрытие, которое подтвердило наличие коронавируса. В связи с проведением исследования в число умерших с COVID-19 он был внесен только сейчас.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 85 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 1448 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Астраханская областьОбщество
Рекомендуем
Призывники из Новосибирской области на железнодорожном вокзале перед отправкой на службу в Президентский полк
Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодных медосмотрах военных
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
В Сербии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
Пальмира
В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Украина получила второй транш помощи от ЕК в 500 миллионов евро
Словарь Merriam-Webster
Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
В Одессе после обрушения дома госпитализировали мужчину
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии, прилетевших из турецкого города Анталия
Вывозной рейс со 160 россиянами вылетел из ОАЭ в Казань и Екатеринбург
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
Принцу Бельгии грозит штраф за нарушение карантина в Испании
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров
Пассажирский самолет в небе
Турция возобновит международное авиасообщение 11 июня
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике
Медик надевает защитный костюм
На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
Лента новостейМолния