В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

В частности, опубликованные Еврокомиссией сообщения с опровержением якобы недостоверной информации набрали более семи миллионов просмотров. Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС совместно с Еврокомиссией усилила работу в третьих странах, прежде всего тех, которые граничат с ЕС. "Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира", - говорится в документе. В заявлении утверждается, что европейским службам удалось выявить и опубликовать на специальном сайте 550 фактов дезинформации якобы от "прокремлевских источников".