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Распространение нового коронавируса
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В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
2020-06-10T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
жозеп боррель
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Тут даже комментировать не надо. Европа не хочет мирно жить с Россией и Китаем. Вывод один, боеспособная и сильная армия и флот. Похоже европейцы опять хотят повоевать. Но как они воюют мы знаем...
52
Выставить ЕС счёт за распространение коронавируса.В Россию он "пришёл" от них!!!
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6
брюссель
китай
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жозеп боррель, сергей лавров, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, китай, в мире

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

15:39 10.06.2020
16024
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
"Во время кризиса ЕС усилил работу по информированию граждан о рисках и улучшил международное сотрудничество для противостояния дезинформации", - говорится в документе.
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В частности, опубликованные Еврокомиссией сообщения с опровержением якобы недостоверной информации набрали более семи миллионов просмотров. Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС совместно с Еврокомиссией усилила работу в третьих странах, прежде всего тех, которые граничат с ЕС. "Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира", - говорится в документе. В заявлении утверждается, что европейским службам удалось выявить и опубликовать на специальном сайте 550 фактов дезинформации якобы от "прокремлевских источников".
Отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на распространение дезинформации, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы должны предоставить своим гражданам достойную альтернативу. "Мы можем бороться против распространяемой информации только предоставляя гражданам альтернативу, демонстрируя контраст между тем, что говорится, и реальностью", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, "российские и китайские власти всегда отрицали, что центры дезинформации связаны с политической властью".
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, прежде всего России и Китая, которые, по мнению чиновников Евросоюза, являются преднамеренной дезинформацией.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельСергей ЛавровБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзКитайВ мире
Популярные комментарии
Тут даже комментировать не надо. Европа не хочет мирно жить с Россией и Китаем. Вывод один, боеспособная и сильная армия и флот. Похоже европейцы опять хотят повоевать. Но как они воюют мы знаем...
10 июня, 16:00
TTut_en
20000329
Выставить ЕС счёт за распространение коронавируса.В Россию он "пришёл" от них!!!
10 июня, 16:44
Sergey Petroff
1610000
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