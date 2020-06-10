В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
"Во время кризиса ЕС усилил работу по информированию граждан о рисках и улучшил международное сотрудничество для противостояния дезинформации", - говорится в документе.
В частности, опубликованные Еврокомиссией сообщения с опровержением якобы недостоверной информации набрали более семи миллионов просмотров. Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС совместно с Еврокомиссией усилила работу в третьих странах, прежде всего тех, которые граничат с ЕС. "Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира", - говорится в документе. В заявлении утверждается, что европейским службам удалось выявить и опубликовать на специальном сайте 550 фактов дезинформации якобы от "прокремлевских источников".
Отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на распространение дезинформации, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы должны предоставить своим гражданам достойную альтернативу. "Мы можем бороться против распространяемой информации только предоставляя гражданам альтернативу, демонстрируя контраст между тем, что говорится, и реальностью", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, "российские и китайские власти всегда отрицали, что центры дезинформации связаны с политической властью".
Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, прежде всего России и Китая, которые, по мнению чиновников Евросоюза, являются преднамеренной дезинформацией.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.