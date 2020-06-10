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Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток
2020-06-10T15:38
москва
происшествия
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москва, происшествия

Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток

15:38 10.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов
Самариддин Раджабов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самариддин Раджабов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд признал Раджабова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде 18 суток административного ареста", - сказала собеседница агентства.
В суде уточнили, что протокол на Раджабова был составлен после его участия в несогласованной акции в Москве 5 июня.
Раджабов – один из осужденных за причинение легкого вреда здоровью в отношении представителя власти в ходе несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве. Молодого человека обвиняли в том, что он кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которых впоследствии допросили в суде. Один из них рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".
До приговора по этому делу Раджабов содержался в СИЗО, в итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа, однако с учетом срока нахождения под стражей его полностью освободили от каких-либо санкций и выплаты средств.
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