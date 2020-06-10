Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток

Раджабов – один из осужденных за причинение легкого вреда здоровью в отношении представителя власти в ходе несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве. Молодого человека обвиняли в том, что он кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которых впоследствии допросили в суде. Один из них рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".