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РЖД введут скидки в плацкарте, купе и для пассажиров старше 60 лет
2020-06-10T15:37
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РЖД введут скидки в плацкарте, купе и для пассажиров старше 60 лет

15:36 10.06.2020 (обновлено: 15:37 10.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкИнтерьер купе в одном из вагонов двухэтажного поезда "Карелия"
Интерьер купе в одном из вагонов двухэтажного поезда Карелия
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Холдинг РЖД в июне 2020 года вводит скидки на билеты в плацкарт и купе, а также для пассажиров старше 60 лет, следует из сообщений компании.
Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что компания ожидает роста спроса у пассажиров на путешествия по железной дороги в России после COVID и планирует стимулировать его, в том числе скидками на билеты. "До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%", - говорится в одном из сообщений. Речь идет о плацкартных вагонах всех поездов, отправляющихся во внутригосударственном сообщении с 10 по 30 июня 2020 года включительно. Скидка дается на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54).
Отмечается, что условия не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, а также при оформлении билетов по детскому тарифу.
Еще одна скидочная акция касается билетов на поездки "туда и обратно". При оформлении билетов в направлении "обратно" пассажирам предоставляется скидка 20%. "Акция действует при одновременном оформлении проездных документов в купе поездов, следующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня", - говорится в сообщении.
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"С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20%. Совершить поездки можно будет в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня 2020 года", - написано в другом сообщении РЖД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПенсионный фонд РФФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
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