РЖД введут скидки в плацкарте, купе и для пассажиров старше 60 лет

Отмечается, что условия не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, а также при оформлении билетов по детскому тарифу.

Еще одна скидочная акция касается билетов на поездки "туда и обратно". При оформлении билетов в направлении "обратно" пассажирам предоставляется скидка 20%. "Акция действует при одновременном оформлении проездных документов в купе поездов, следующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня", - говорится в сообщении.