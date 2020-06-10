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Ученые разработали цемент для заживления костей
2020-06-10T16:41
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биология, химия, здоровье, открытия - риа наука, технологии

Ученые разработали цемент для заживления костей

15:35 10.06.2020 (обновлено: 16:41 10.06.2020)
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© Фото : Anne GüntherРуководитель исследования профессор Фрэнк А. Мюллер
Руководитель исследования профессор Фрэнк А. Мюллер
© Фото : Anne Günther
Руководитель исследования профессор Фрэнк А. Мюллер
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкие ученые создали на основе фосфата кальция цемент для скрепления костей и изготовления имплантатов, обладающий свойством самовосстанавливаться. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Организм человека способен лечить множество травм и ран самостоятельно, но при сложных повреждениях костей необходимо хирургическое вмешательство. В таких случаях медики используют материалы, которые частично или полностью восстанавливают форму и функцию кости в месте повреждения.
Ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в сотрудничестве с коллегами из Вюрцбургского университета разработали материал для замены костей на основе фосфата кальция и цемента, армированного углеродными волокнами.
Волокна повышают устойчивость к повреждениям, а также обеспечивают самовосстановление — трещины в материале затягиваются самостоятельно. Благодаря этому важному качеству, имплантаты, изготовленные из нового материала, не нуждаются в ремонте или замене, что требует обычно инвазивного вмешательства.
Кальций-фосфатный цемент уже давно используется в медицине и хорошо себя зарекомендовал. Материал стимулирует формирование костей и обеспечивает врастание кровеносных сосудов. К тому же его можно вводить в организм в виде пасты при минимально инвазивной процедуре — пластичность позволяет ему тесно связываться со структурой кости.
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"Однако из-за высокой хрупкости в материале образуются трещины, когда он подвергается чрезмерной нагрузке. Эти трещины могут быстро расширяться, дестабилизировать имплантат и в конечном итоге — разрушать его, — приводятся в пресс-релизе Йенского университета слова руководителя исследования, профессора Фрэнка Мюллера (Frank A. Müller). — По этой причине кальций-фосфатный цемент до сих пор использовался в основном на костях, которые не играют несущей роли в скелете, например, в области лица и челюстей".
Авторы разработали цемент, в котором трещины зарастают сами. Новшество заключается в применении углеродных волокон.
"Во-первых, эти волокна значительно увеличивают устойчивость цемента к повреждениям, потому что они связывают края трещин по мере их образования и таким образом препятствуют дальнейшему раскрытию, — объясняет Мюллер. — Во-вторых, мы химически активировали поверхность волокон. Это означает, что как только открытые волокна соприкасаются с жидкостью организма, которая собирается в полостях, образованных трещинами, начинается процесс минерализации. Получающийся в результате апатит — фундаментальный строительный блок костной ткани — снова закрывает трещину".
Результаты экспериментов подтвердили способность нового материала выдерживать высокие нагрузки и самовосстанавливаться. Авторы уверены, что созданный ими цемент получит широкое применение в производстве костных имплантатов, в том числе для замены несущих элементов скелета.
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