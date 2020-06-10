Румынию накрыла русофобия, считает генерал Липовой

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания РФ враждебным государством в стремлении выслужиться перед США, считает председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "угрозы" упомянута и Россия. В том же проекте, который уже утвержден высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент, говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.
"То, что страны НАТО уже открыто называют Россию агрессором, – не новость. Подбор союзников по принципу "против кого будем дружить" перетек в откровенную русофобию. Как мы видим на примере Румынии, заручиться поддержкой США стало довольно просто – достаточно обвинить Россию в агрессивном поведении, а тот факт, что Америка и НАТО сами провоцируют новую гонку вооружений, почему-то никого не волнует", - сказал Липовой РИА Новости.
По его мнению, все заявления румынских властей – "не более чем попытки выслужиться перед Америкой, на которые России не стоит обращать особого внимания".