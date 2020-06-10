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Румынию накрыла русофобия, считает генерал Липовой
2020-06-10T15:38
россия
сергей липовой
клаус йоханнис
нато
евросоюз
румыния
сша
в мире
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россия, сергей липовой, клаус йоханнис, нато, евросоюз, румыния, сша, в мире

Румынию накрыла русофобия, считает генерал Липовой

15:38 10.06.2020
364
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенерал-майор Сергей Липовой во время пресс-конференции
Генерал-майор Сергей Липовой во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания РФ враждебным государством в стремлении выслужиться перед США, считает председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "угрозы" упомянута и Россия. В том же проекте, который уже утвержден высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент, говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.
"То, что страны НАТО уже открыто называют Россию агрессором, – не новость. Подбор союзников по принципу "против кого будем дружить" перетек в откровенную русофобию. Как мы видим на примере Румынии, заручиться поддержкой США стало довольно просто – достаточно обвинить Россию в агрессивном поведении, а тот факт, что Америка и НАТО сами провоцируют новую гонку вооружений, почему-то никого не волнует", - сказал Липовой РИА Новости.
По его мнению, все заявления румынских властей – "не более чем попытки выслужиться перед Америкой, на которые России не стоит обращать особого внимания".
"Похоже, страны НАТО не задумываются, что общего врага не надо искать, потому что он сам объявился - это пандемия COVID-19, которая накрыла все страны Евросоюза", - добавил генерал.
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
Вчера, 09:31
Повторяют за США. Пушков ответил Румынии про "агрессивность" РФ
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РоссияСергей ЛиповойКлаус ЙоханнисНАТОЕвросоюзРумынияСШАВ мире
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