Румынию накрыла русофобия, считает генерал Липовой

"То, что страны НАТО уже открыто называют Россию агрессором, – не новость. Подбор союзников по принципу "против кого будем дружить" перетек в откровенную русофобию. Как мы видим на примере Румынии, заручиться поддержкой США стало довольно просто – достаточно обвинить Россию в агрессивном поведении, а тот факт, что Америка и НАТО сами провоцируют новую гонку вооружений, почему-то никого не волнует", - сказал Липовой РИА Новости.