ОПЕК обсудит на заседании возобновление нефтедобычи в Ливии

КАИР, 10 июн - РИА Новости. Возобновление добычи нефти в Возобновление добычи нефти в Ливии не окажет влияния на соглашение ОПЕК + о сокращении добычи, данный вопрос планируется обсудить на ближайшей министерской встрече, заявил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб.

"Мы в курсе предпринимаемых Ливией процедур по возобновлению добычи нефти, оно не повлияет на соглашение ОПЕК+, так как возвращение Ливии было ожидаемым", - заявил министр в интервью гостелевидению.

"Данный вопрос будет обсуждаться детально на следующем заседании министерского комитета по отслеживанию реализации соглашения ОПЕК", - сказал Аркаб по поводу возобновления производства Ливией.

Ранее Аркаб заявил, что координируется с ливийским министром нефти Мустафой Саналлой и приветствует возобновление добычи нефти в Ливии.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила в среду, что добыча нефти на месторождении Эль-Филь в Ливии остановлена после ее возобновления в воскресенье из-за давления со стороны вооруженной группировки. Также NOC объявила форс-мажор по поставкам нефти с крупнейшего в стране месторождения Шарара после того, как вооруженные люди вошли на месторождение и приказали сотрудникам немедленно прекратить работу.

NOC обещала возобновить производство нефти на месторождении Шарара на уровне 30 тысяч баррелей в сутки в течение 90 дней. Корпорация уточнила, что несколько дней назад на месторождении появились крупные технические проблемы, связанные с его простоем, после чего специалисты по его эксплуатации из компании Acacus начали перекачивать химикаты вдоль трубы, чтобы решить некоторые проблемы и возобновить производство.