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ОПЕК обсудит на заседании возобновление нефтедобычи в Ливии
2020-06-10T15:28
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цены на нефть
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ОПЕК обсудит на заседании возобновление нефтедобычи в Ливии

15:28 10.06.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
КАИР, 10 июн - РИА Новости. Возобновление добычи нефти в Ливии не окажет влияния на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, данный вопрос планируется обсудить на ближайшей министерской встрече, заявил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб.
"Мы в курсе предпринимаемых Ливией процедур по возобновлению добычи нефти, оно не повлияет на соглашение ОПЕК+, так как возвращение Ливии было ожидаемым", - заявил министр в интервью гостелевидению.
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"Данный вопрос будет обсуждаться детально на следующем заседании министерского комитета по отслеживанию реализации соглашения ОПЕК", - сказал Аркаб по поводу возобновления производства Ливией.
Ранее Аркаб заявил, что координируется с ливийским министром нефти Мустафой Саналлой и приветствует возобновление добычи нефти в Ливии.
Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила в среду, что добыча нефти на месторождении Эль-Филь в Ливии остановлена после ее возобновления в воскресенье из-за давления со стороны вооруженной группировки. Также NOC объявила форс-мажор по поставкам нефти с крупнейшего в стране месторождения Шарара после того, как вооруженные люди вошли на месторождение и приказали сотрудникам немедленно прекратить работу.
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NOC обещала возобновить производство нефти на месторождении Шарара на уровне 30 тысяч баррелей в сутки в течение 90 дней. Корпорация уточнила, что несколько дней назад на месторождении появились крупные технические проблемы, связанные с его простоем, после чего специалисты по его эксплуатации из компании Acacus начали перекачивать химикаты вдоль трубы, чтобы решить некоторые проблемы и возобновить производство.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияАлжир (республика)ЛивияЭкономика
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