https://ria.ru/20200610/1572752845.html
Ростовчане проголосуют по распределению средств на борьбу с коронавирусом
2020-06-10T15:29
2020-06-10T15:29
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ростовская область
василий голубев
ростовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, василий голубев, ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости.
Жители Ростовской области
смогут выбрать основные направления, на которые будут потрачены 500 миллионов рублей из регионального бюджета для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, сообщил губернатор Василий Голубев
на ежегодном отчете перед депутатами регионального парламента.
В этот день также пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
По словам Голубева, ранее в областном бюджете для борьбы с коронаврусом был создан финансовый резерв в размере 1,5 миллиарда рублей, и обращения о выделении зарезервированных средств поступают ежедневно. "Мною принято решение еще 500 миллионов рублей выделить на решение некоторых вопросов. Каких – определят жители области", - сказал губернатор.
Он добавил, что до 15 июня все министры должны представить предложения о том, что еще необходимо сделать для эффективной работы в новых условиях, предварительно обсудив их с экспертным сообществом. Десять направлений, которые будут определены, вынесут на голосование.
"Люди сами смогут определить приоритеты. Жителям области будет предложено выбрать направления, которые требуют, по их мнению, первостепенного решения, на которые и будут направлены эти средства. Будут выбраны три направления, набравшие наибольшее количество голосов", - пояснил Голубев.
Он добавил, что поучаствовать в опросе по расходованию средств жители области смогут 1 июля, одновременно с голосованием по поправке в Конституцию РФ.
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