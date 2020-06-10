Ростовчане проголосуют по распределению средств на борьбу с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Жители Жители Ростовской области смогут выбрать основные направления, на которые будут потрачены 500 миллионов рублей из регионального бюджета для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, сообщил губернатор Василий Голубев на ежегодном отчете перед депутатами регионального парламента.

В этот день также пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

По словам Голубева, ранее в областном бюджете для борьбы с коронаврусом был создан финансовый резерв в размере 1,5 миллиарда рублей, и обращения о выделении зарезервированных средств поступают ежедневно. "Мною принято решение еще 500 миллионов рублей выделить на решение некоторых вопросов. Каких – определят жители области", - сказал губернатор.

Он добавил, что до 15 июня все министры должны представить предложения о том, что еще необходимо сделать для эффективной работы в новых условиях, предварительно обсудив их с экспертным сообществом. Десять направлений, которые будут определены, вынесут на голосование.

"Люди сами смогут определить приоритеты. Жителям области будет предложено выбрать направления, которые требуют, по их мнению, первостепенного решения, на которые и будут направлены эти средства. Будут выбраны три направления, набравшие наибольшее количество голосов", - пояснил Голубев.

Он добавил, что поучаствовать в опросе по расходованию средств жители области смогут 1 июля, одновременно с голосованием по поправке в Конституцию РФ.

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