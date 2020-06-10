Посол России допустил попытки третьих стран разобщить Москву и Минск

"А завтра будут предприниматься еще более жесткие попытки – и более изящные, не всегда порядочные. Но общие разговоры с миллионами людей о том, что мы нужны друг другу - это не только выгодно. Это еще и поддержка гуманитарная, культурная традиция. Этот разговор, мне кажется, очень важен", - указал Мезенцев.