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Посол России допустил попытки третьих стран разобщить Москву и Минск
2020-06-10T15:29
россия
дмитрий мезенцев
одкб
белоруссия
политика
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россия, дмитрий мезенцев, одкб, белоруссия, политика

Посол России допустил попытки третьих стран разобщить Москву и Минск

15:29 10.06.2020
609
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил, что третьи страны предпринимают попытки разобщить Россию и Белоруссию, а в будущем такие попытки будут еще более "жесткими и изящными".
"(Молодые люди) не понимают того напряжения и тех угроз, которые могут возникнуть, если мы ослабим и оборонный потенциал наших отношений в рамках ОДКБ. И, самое главное, позволим думать, что можно оторвать Россию от Белоруссии, а Белоруссию от России", - сказал Мезенцев в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития российско-белорусских отношений.
Дипломат выразил уверенность в том, что этого не случится, "хотя попытки, наверное, сегодня предпринимаются".
"А завтра будут предприниматься еще более жесткие попытки – и более изящные, не всегда порядочные. Но общие разговоры с миллионами людей о том, что мы нужны друг другу - это не только выгодно. Это еще и поддержка гуманитарная, культурная традиция. Этот разговор, мне кажется, очень важен", - указал Мезенцев.
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РоссияДмитрий МезенцевОДКББелоруссияПолитика
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