Еще на четырех фермах с норками в Нидерландах нашли коронавирус

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты обнаружили COVID-19 еще на четырех норководческих фермах в Специалисты обнаружили COVID-19 еще на четырех норководческих фермах в Нидерландах , всех животных планируют умертвить, сообщает издание Dutch News со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Каролу Схаутен.

Новые случаи заражения коронавирусом были выявлены на зверофермах в провинциях Северный Брабант и Лимбург. Три случая обнаружили после тестирования мертвых животных, четвертый зафиксировали как предполагаемый. Как отметила министр, источник новых заражений пока не установлен.

Всех животных на фермах, где выявили новые случаи коронавирусной инфекции, умертвят при помощи газа. Клетки и места их содержания почистят.

Всего случаи коронавирусной инфекции были обнаружены на 13 норководческих фермах в Нидерландах. На прошлой неделе власти начали умерщвлять животных на этих фермах. Всего планировалось уничтожить несколько тысяч норок.

В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.

В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.