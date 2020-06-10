https://ria.ru/20200610/1572752364.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу
2020-06-10T15:24
2020-06-10T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев COVID-19
в Белоруссии
выросло за сутки на 801, до 51066, умерли еще шесть человек, всего скончались 288 пациентов, сообщила в среду пресс-служба минздрава страны.
Во вторник минздрав сообщал, что число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 50265, скончались 282 человека. В последнее время суточный прирост новых случаев COVID-19 в республике снизился и держится на уровне менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко
21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 51066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659565 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
По ее информации, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
Согласно сообщению пресс-службы, "в Беларуси на 10 июня выздоровели и выписаны 25667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1161 больше, чем днем ранее, и является максимальным числом выписанных за сутки с момента попадания инфекции на территорию Белоруссии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.