В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу

"Зарегистрированы 51066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659565 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

По ее информации, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Согласно сообщению пресс-службы, "в Беларуси на 10 июня выздоровели и выписаны 25667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1161 больше, чем днем ранее, и является максимальным числом выписанных за сутки с момента попадания инфекции на территорию Белоруссии.