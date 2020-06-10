Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572752315.html
Прокурор по делу MH17 заявил, что обвиняемые хотели сбить военный самолет
2020-06-10T15:25
mh17. расследование
николай винниченко
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334549_0:0:3076:1730_1200x0_80_0_0_049ab035963c245726d7bb9159313213.jpg
https://ria.ru/20200609/1572715949.html
https://ria.ru/20200608/1572653591.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572697543.html
12
нидерланды
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572752315.html?chat_room_id=1572752315
Новости
ru-RU
2135
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334549_0:0:3076:1730_1200x0_80_0_0_049ab035963c245726d7bb9159313213.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/30/1557003086_0:0:2729:2047_1200x0_80_0_0_ea3614bcaf2088366306b4894c710ec9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155700/30/1557003086_0:0:2047:2047_1200x0_80_0_0_ebcbc7267f125ad9bd29008f871b6c96.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, николай винниченко, нидерланды, в мире

Прокурор по делу MH17 заявил, что обвиняемые хотели сбить военный самолет

15:25 10.06.2020
2135
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура считает, что четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - намеренно сбили самолет, приняв его за военный, заявил голландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях в Нидерландах в среду.
Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.
"Имеющиеся у нас документы имеют несколько указаний на то, что это было их намерением - сбить военный самолет Вооруженных сил Украины. На это указывают перехваты телефонных разговоров обвиняемых после того, как был сбит рейс MH17 17 июля 2014 года", - сказал прокурор.
"Гособвинение полагает, что Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко сыграли главную роль в развертывании ЗРК "Бук", которым был сбит MH17 17 июля 2014 года", - заявил Бергер.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
9 июня, 22:04
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
"Документы показывают, что и другие люди, помимо этих четырех, сыграли также определенную роль в крушении самолета. Это был экипаж ЗРК "Бук"… В отношении этих людей продолжается расследование", - добавил прокурор.
Накануне прокурор Бергер заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения Boeing на востоке Украины в 2014 году.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
8 июня, 20:44
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Акция в память об авиакатастрофе Boeing 777 в Донецкой области
9 июня, 16:06
У следствия по MH17 нет данных о пуске ракет от Снежного и Зарощенского
43124714
Обсудить 12
MH17. РасследованиеНиколай ВинниченкоНидерландыВ мире
Рекомендуем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Начало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
Михаил Пореченков
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко
Сотрудники ФСБ
Задержанные в Крыму террористы связаны с украинскими националистами
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
США проинформировали Германию о намерении сократить военный контингент
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Обвиняемый по делу MH17 ознакомился с переведенными частями досье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния