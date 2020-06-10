Прокурор по делу MH17 заявил, что обвиняемые хотели сбить военный самолет

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура считает, что четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Прокуратура считает, что четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - намеренно сбили самолет, приняв его за военный, заявил голландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях в Нидерландах в среду.

Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.

"Имеющиеся у нас документы имеют несколько указаний на то, что это было их намерением - сбить военный самолет Вооруженных сил Украины. На это указывают перехваты телефонных разговоров обвиняемых после того, как был сбит рейс MH17 17 июля 2014 года", - сказал прокурор.

"Гособвинение полагает, что Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко сыграли главную роль в развертывании ЗРК "Бук" , которым был сбит MH17 17 июля 2014 года", - заявил Бергер.

"Документы показывают, что и другие люди, помимо этих четырех, сыграли также определенную роль в крушении самолета. Это был экипаж ЗРК "Бук"… В отношении этих людей продолжается расследование", - добавил прокурор.

Накануне прокурор Бергер заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения Boeing на востоке Украины в 2014 году.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска . Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.