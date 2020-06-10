https://ria.ru/20200610/1572752277.html
Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники
2020-06-10T15:24
2020-06-10T15:24
оренбургская область
денис паслер
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денис паслер
Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники
ОРЕНБУРГ, 10 июн – РИА Новости
. Соглашение о лизинге сельскохозяйственной техники и оборудования сроком на пять лет подписано между правительством Оренбургской области и "Росагролизингом", сообщил РИА Новости губернатор области Денис Паслер
.
"Без обновления парка сельхозтехники невозможны повышение производительности и усиление экономического эффекта агропроизводства. Поэтому впервые Оренбуржье заключило с компанией "Росагролизинг" пролонгированное соглашение о сотрудничестве: не на один год, а сразу на пять лет", - отметил Паслер.
Глава области отметил, что значительное количество агротехники в регионе приобретается с помощью федерального и областного лизинга.
"За прошедший год по договорам федерального лизинга через "Росагролизинг" была поставлена 151 единица сельскохозяйственной техники на общую сумму более 700 миллионов рублей. С начала года в "Росагролизинг" направлено 268 заявок на приобретение сельскохозяйственной техники", - уточнил Паслер.