Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники

ОРЕНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Соглашение о лизинге сельскохозяйственной техники и оборудования сроком на пять лет подписано между правительством Оренбургской области и "Росагролизингом", сообщил РИА Новости губернатор области . Соглашение о лизинге сельскохозяйственной техники и оборудования сроком на пять лет подписано между правительством Оренбургской области и "Росагролизингом", сообщил РИА Новости губернатор области Денис Паслер

"Без обновления парка сельхозтехники невозможны повышение производительности и усиление экономического эффекта агропроизводства. Поэтому впервые Оренбуржье заключило с компанией "Росагролизинг" пролонгированное соглашение о сотрудничестве: не на один год, а сразу на пять лет", - отметил Паслер.

Глава области отметил, что значительное количество агротехники в регионе приобретается с помощью федерального и областного лизинга.