Премьер-министр Швеции прокомментировал закрытие дела Улофа Пальме

СТОКГОЛЬМ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в среду приветствовал закрытие громкого дела об убийстве в 1986 году премьера Улофа Пальме , отметив что было бы предпочтительнее, если бы прокуратура смогла предоставить вещественные доказательства вины Стига Энгстрёма.

"Лучше всего, конечно было бы иметь вещественные доказательства. Но все равно текущее следствие добилось больше результатов, чем все предыдущие", - заявил Лёвен в ходе пресс-конференции.

Ранее в среду прокурор Кристер Петерссон объявил о решение закрыть дело об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме, потрясшем Швецию в феврале 1986 года. Он был застрелен из револьвера в центре Стокгольма , когда возвращался с женой домой из кинотеатра. При них в момент преступления не было охраны.

Следствие считает, что убийца Пальме - Стиг Энгстрём. Изначально Энгстрём проходил по делу как свидетель, однако следователи под руководством Петерсона проанализировали его показания и, соотнеся их с показаниями других свидетелей, пришли к выводу о его виновности. Сам Энгстрём покончил с собой в 2000 году.