https://ria.ru/20200610/1572751459.html
Городской совет Эшвилла проголосовал за снос памятников конфедератам
2020-06-10T15:13
2020-06-10T15:13
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
гражданская война в сша (1861-1865)
сша
северная каролина
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, гражданская война в сша (1861-1865), сша, северная каролина, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Городской совет Эшвилла в штате Северная Каролина
единогласно проголосовал за снос памятников конфедератам, сообщает местный телеканал WLOS
.
Сообщается, что совет в течение часа заслушивал мнения общественности. По данным телеканала, некоторые люди заявляли, что эти памятники являются символом "превосходства белой расы" и расизма, другие считали, что памятники необходимо сохранить как символ истории.
"Аргументы о том, что флаг Конфедерации, статуи или памятники отражают наследие, а не ненависть, игнорируют всемирное наследие афроамериканцев", - приводит телеканал слова одного из членов совета Кита Янга.
Сообщается, что совет единогласно проголосовал по резолюции о необходимости сноса памятников. В резолюции были упомянуты мемориал офицеру Конфедерации Зебулону Вансу, мемориальные доски генералу Роберту Ли и полковнику Джону Коннэлли, а также мемориал 60-му полку армии Конфедерации Северной Каролины.
Теперь резолюция будет направлена в комиссию округа Бэнком.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции в США
вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, и были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
Эта война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.