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Городской совет Эшвилла проголосовал за снос памятников конфедератам
2020-06-10T15:13
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
гражданская война в сша (1861-1865)
сша
северная каролина
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, гражданская война в сша (1861-1865), сша, северная каролина, в мире

Городской совет Эшвилла проголосовал за снос памятников конфедератам

15:13 10.06.2020
268
© РИА Новости / Густаво ВальентеУчастники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Городской совет Эшвилла в штате Северная Каролина единогласно проголосовал за снос памятников конфедератам, сообщает местный телеканал WLOS.
Сообщается, что совет в течение часа заслушивал мнения общественности. По данным телеканала, некоторые люди заявляли, что эти памятники являются символом "превосходства белой расы" и расизма, другие считали, что памятники необходимо сохранить как символ истории.
"Аргументы о том, что флаг Конфедерации, статуи или памятники отражают наследие, а не ненависть, игнорируют всемирное наследие афроамериканцев", - приводит телеканал слова одного из членов совета Кита Янга.
Сообщается, что совет единогласно проголосовал по резолюции о необходимости сноса памятников. В резолюции были упомянуты мемориал офицеру Конфедерации Зебулону Вансу, мемориальные доски генералу Роберту Ли и полковнику Джону Коннэлли, а также мемориал 60-му полку армии Конфедерации Северной Каролины.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаГражданская война в США (1861-1865)СШАСеверная КаролинаВ мире
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