Городской совет Эшвилла проголосовал за снос памятников конфедератам

Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Городской совет Эшвилла в штате Городской совет Эшвилла в штате Северная Каролина единогласно проголосовал за снос памятников конфедератам, сообщает местный телеканал WLOS

Сообщается, что совет в течение часа заслушивал мнения общественности. По данным телеканала, некоторые люди заявляли, что эти памятники являются символом "превосходства белой расы" и расизма, другие считали, что памятники необходимо сохранить как символ истории.

"Аргументы о том, что флаг Конфедерации, статуи или памятники отражают наследие, а не ненависть, игнорируют всемирное наследие афроамериканцев", - приводит телеканал слова одного из членов совета Кита Янга.

Сообщается, что совет единогласно проголосовал по резолюции о необходимости сноса памятников. В резолюции были упомянуты мемориал офицеру Конфедерации Зебулону Вансу, мемориальные доски генералу Роберту Ли и полковнику Джону Коннэлли, а также мемориал 60-му полку армии Конфедерации Северной Каролины.

Теперь резолюция будет направлена в комиссию округа Бэнком.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, и были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.