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Кожемяко: пандемия не повлияла на выполнение гособоронзаказа в Приморье
2020-06-10T15:12
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олег кожемяко
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олег кожемяко, безопасность, экономика

Кожемяко: пандемия не повлияла на выполнение гособоронзаказа в Приморье

15:12 10.06.2020
81
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко в администрации Приморья
Олег Кожемяко в администрации Приморья
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом не повлияла на выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморья, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Олег Кожемяко.
"Для того чтобы избежать срыва исполнения государственного оборонного заказа, правительство Приморского края в кратчайший срок сформировало перечень предприятий края, продолжающих свою деятельность в период режима самоизоляции", - сказал Кожемяко.
По его словам, все предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия гражданского судостроения и судоремонта входят в этот перечень и продолжают производственную деятельность в штатном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребназора.
"Все работы выполняются в срок согласно утвержденным графикам. Основным проблемным фактором в сложившихся обстоятельствах для предприятий оборонно-промышленного комплекса является дефицит оборотных денежных средств", - добавил собеседник агентства.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
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