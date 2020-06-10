Кожемяко: пандемия не повлияла на выполнение гособоронзаказа в Приморье

"Для того чтобы избежать срыва исполнения государственного оборонного заказа, правительство Приморского края в кратчайший срок сформировало перечень предприятий края, продолжающих свою деятельность в период режима самоизоляции", - сказал Кожемяко.

По его словам, все предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия гражданского судостроения и судоремонта входят в этот перечень и продолжают производственную деятельность в штатном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребназора.