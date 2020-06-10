Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572751338.html
Жительницу Перми будут судить за призывы нарушать режим самоизоляции
2020-06-10T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
генеральная прокуратура рф
орджоникидзевский район
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://ria.ru/20200610/1572743436.html
2
орджоникидзевский район
пермь
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572751338.html?chat_room_id=1572751338
Новости
ru-RU
288
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1200x0_80_0_0_5b5c2c888af33612a623c094d9af8e35.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1200x0_80_0_0_e05a2081e603493569fa8d76a89c75d8.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, генеральная прокуратура рф, орджоникидзевский район, пермь, происшествия

Жительницу Перми будут судить за призывы нарушать режим самоизоляции

15:12 10.06.2020 (обновлено: 15:14 10.06.2020)
288
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермячка пойдет под суд за посты с призывами нарушать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По информации ведомства, 38-летняя пермячка в начале апреля создала в соцсети группу, где побуждала пользователей нарушать режим самоизоляции. Посты она сопровождала своими фото, сделанными в общественных местах и на фоне известных городских объектов. Женщина дублировала информацию на своей странице в соцсети, доступ к которой имел большой круг пользователей.
"Прокурор Орджоникидзевского района Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Перми.
Молоток в зале судебных заседаний
Вчера, 13:34Распространение нового коронавируса
Известного нижегородского журналиста будут судить за фейк о коронавирусе
27000528
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Генеральная прокуратура РФОрджоникидзевский районПермьПроисшествия
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
В Краснодаре девушка получила 13 суток ареста за пробежку по машине ДПС
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Заболевший COVID-19 верховный лама Тувы находится в тяжелом состоянии
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве при столкновении пяти машин пострадали три человека
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Отдыхающие в Люксембургском саду в Париже
Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла
Мэр Москвы Сергей Собянин
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
Пожарный
В Югре загорелись три гектара леса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Молоток в зале судебных заседаний
Известного нижегородского журналиста будут судить за фейк о коронавирусе
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму завели дело в отношении органов опеки из-за убийства девочки
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
Премьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Премьер-министр Швеции прокомментировал закрытие дела Улофа Пальме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния