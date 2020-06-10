Жительницу Перми будут судить за призывы нарушать режим самоизоляции

ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермячка пойдет под суд за посты с призывами нарушать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По информации ведомства, 38-летняя пермячка в начале апреля создала в соцсети группу, где побуждала пользователей нарушать режим самоизоляции. Посты она сопровождала своими фото, сделанными в общественных местах и на фоне известных городских объектов. Женщина дублировала информацию на своей странице в соцсети, доступ к которой имел большой круг пользователей.
"Прокурор Орджоникидзевского района Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Перми.