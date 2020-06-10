Жительницу Перми будут судить за призывы нарушать режим самоизоляции

По информации ведомства, 38-летняя пермячка в начале апреля создала в соцсети группу, где побуждала пользователей нарушать режим самоизоляции. Посты она сопровождала своими фото, сделанными в общественных местах и на фоне известных городских объектов. Женщина дублировала информацию на своей странице в соцсети, доступ к которой имел большой круг пользователей.