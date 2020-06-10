Макрон назвал расизм "болезнью, которая затрагивает все общество"

"В своем вступительном слове президент республики упоминал манифестации, имевшие место в последние несколько дней", - сказала она.

По ее словам, Макрон назвал расизм "болезнью, которая касается всего общества" и отметил, что "эта напасть является предательством республиканского универсализма". Глава государства призвал власти страны проявлять жесткость по этому вопросу и усилить работу по борьбе с дискриминацией.