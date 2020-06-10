https://ria.ru/20200610/1572750895.html
Заболевший COVID-19 верховный лама Тувы находится в тяжелом состоянии
2020-06-10T15:08
2020-06-10T15:09
религия и мировоззрение
джампел лодой
фонд перспективных исследований
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика тыва
общество
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джампел лодой, фонд перспективных исследований, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва, общество
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Верховный лама Тувы Джампел Лодой, госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.
Ранее в минздраве Тувы сообщили, что Верховный лама госпитализирован с коронавирусом.
По словам собеседницы агентства, глава Тувы Шолбан Кара-оол обеспокоен состоянием здоровья Камбы-Ламы.
"Он в тяжёлом состоянии. По словам врачей, у него сопутствующие заболевания. Лечащие врачи делают все возможное. По просьбе главы республики состояние его здоровья сегодня анализировали представители НМИЦ ФПИ
Минздрава России, которые работают в Туве по поручению министра здравоохранения России и по приглашению главы республики Тыва
. Лечение по их рекомендации корректируется, сейчас изучают результаты обследования на КТ", - сказала Салчак.
Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.
По данным республиканского главка Роспотребнадзора
и минздрава Тувы, за последние сутки выявлено 113 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время - 2027.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.